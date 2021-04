Augmentation du prix de part de la SCPI PF Grand Paris pour la 4ème année consécutive

La SCPI PF Grand Paris (anciennement PF1) a habitué ses associés à de fortes progressions de la valeur de part depuis plusieurs années. Cette SCPI a aujourd'hui plus de 50 années d'existence, c'est donc l'une des plus anciennes du marché. La société de gestion Perial AM a décidé en 2017 de « variabiliser » son capital pour booster son développement commercial. Le prix de part avait à l'époque été fixé à 460€, ce qui représentait déjà une hausse substantielle par rapport au marché secondaire antérieurement en vigueur (la variation du prix moyen de la part -VPM- a atteint 9,35% en 2017). Et cette hausse de la valorisation s'est poursuivie chaque année qui a suivi : la VPM s'est établie à 3,85% en 2018, 5,24% en 2019, et 3,28% en 2020, soit une hausse cumulée de plus de 23% en 4 ans.

Au 31/12/2020, la SCPI PF Grand Paris conservait encore un important potentiel d'appréciation puisque son prix de part de 532€ se trouvait décoté de presque 7% par rapport à sa valeur de reconstitution. Il était donc assez probable que la société de gestion procède à une revalorisation à court ou moyen terme. C'est donc chose faite au 1er avril 2021, le prix de part de la SCPI PF Grand Paris passant à 544€ (+2,2%). Selon le communiqué de presse de Perial AM, cette hausse « traduit l'appréciation de la valeur du patrimoine immobilier de la SCPI, basée notamment sur la détention d'actifs disposant d'une qualité intrinsèque et financière éprouvée. Elle valide la stratégie d'investissement de la SCPI, résolument réorientée depuis la réouverture de son capital en 2017 sur la dynamique porteuse du Grand Paris, et sur la construction d'un portefeuille immobilier de qualité de moyennes surfaces». « Une nouvelle fois, notre SCPI PF Grand Paris voit son prix de part augmenter, ce qui confirme la pertinence de sa stratégie, la qualité des immeubles qui composent son parc immobilier et la qualité de la gestion de nos équipes. » complète Eric Cosserat, le Président de Perial AM.

Francilienne dans son ADN depuis sa création en 1966, étant aujourd'hui presque exclusivement investie en immobilier de bureaux, et alors qu'elle se prépare à franchir prochainement le cap du milliard € de capitalisation, la SCPI PF Grand Paris va démarrer en 2021 une stratégie de diversification de ses actifs dans le secteur des résidences gérées (seniors et étudiantes) en seconde couronne parisienne. Il s'agit d'un marché très porteur en Ile-de-France avec des exploitants reconnus et aguerris dans la gestion locative de ce type de biens.