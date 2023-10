Au prix d'un studio parisien, voici ce que vous pouvez acheter ailleurs en France

Un studio de 25 m² à Paris vaut le même prix qu'un appartement de 103 m² à Reims. Illustration. (Pixabay)

Pour le prix d'un studio à Paris, on peut obtenir de bien plus grandes surfaces dans le reste du pays selon une étude de Particulier à Particulier. C'est encore plus vrai si l'achat est réalisé à l'écart des grandes villes.

Le grand écart est vertigineux. Un appartement de 206 m² à Saint-Etienne coûte le même prix qu'un studio de 25 m² à Paris, selon une étude de l'Observatoire de la plateforme Particulier à Particulier (PAP) relayée par France Info .

Pour acheter un logement d'une pièce et d'une surface moyenne de 25 m², il faut débourser en moyenne 267 000 euros dans la capitale. Et certains quartiers affichent des prix bien supérieurs à cette moyenne. Il faut ainsi compter 400 000 euros pour acquérir un tel bien dans le quartier d'Odéon (VIe arrondissement).

206 m² à Saint-Etienne et deux fois moins à Reims

Les comparaisons réalisées par la plateforme PAP illustrent concrètement le gouffre entre la capitale et les autres grandes villes de France. Les 267 000 euros du studio parisien permettent donc d'entrer dans un logement de 206 m² à Saint-Etienne. On peut espérer un appartement de 103 m² à Reims, de 89 m² à Marseille, 68 m² à Rennes, 57 m² à Bordeaux ou encore 52 m² à Lyon.

Et en dehors des grands espaces urbains, l'écart est encore plus impressionnant. Ainsi, le prix du studio parisien est comparable à celui d'une maison de 260 m² dans la Nièvre. On peut aussi miser sur un appartement de 100 m² dans une station de ski telle que Chamrousse (Isère), ou préférer une péniche entièrement aménagée, voire une maison aux Antilles. De quoi faire réfléchir les Parisiens ?