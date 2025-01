Au pied des tours parisiennes, cet immeuble en bois prône l’écologie low-tech et low-cost

Sur 7500 m², le projet Wikivillage propose de mêler innovation, prix serré, performances environnementales et sociétales. Découvrez ce lieu récemment inauguré.

Le projet avait initialement été conçu dans le cadre du concours Réinventer Paris pour s’implanter dans le 13e arrondissement mais n’a pas pu voir le jour. Qu’à cela ne tienne: après quelques modifications Wikivillage a vu le jour dans le 20e arrondissement de Paris. Fruit d’une collaboration entre la foncière responsable ETIC, le promoteur spécialiste de la construction bois REI Habitat et DVVD Architectes & Ingénieurs, ce programme de 7500 m² se veut un «tiers-lieu conçu pour la résilience environnementale et sociale» . Visuellement, c’est aussi un trait d’union entre les immenses tours de béton du quartier et l’échelle humaine du piéton.

Concrètement, cette structure en bois avec des planchers mixtes (bois et béton) fait office de laboratoire de technologies bas carbone à moindre coût et aussi un lieu pouvant accueillir et laisser s’épanouir des initiatives de l’économie sociale et solidaire. Le bois provient de forêts gérées de manière durable et situé à moins de 350 km du chantier pour le bilan carbone mais il a fallu prouver ici que l’on pouvait construire vertueux et bon marché. «Le coût de construction de ce projet était de 1860 € HT/m², souligne Toma Dryjski, architecte, associé de DVVD Architectes & Ingénieurs. Nous aurions sans doute été plus chers en béton. Et surtout nous avons une structure poteaux-poutres très adaptable, réversible et même facilement démontable en conservant le bois.»

Recyclage à l’honneur

Concrètement, les planchers mixtes doivent donner au bâtiment une belle inertie thermique et lui permettre de se passer de climatisation avec seulement 3 jours d’inconfort thermique par an dus à la chaleur, selon ses calculs des concepteurs. Par ailleurs, la récupération a été largement mise à l’honneur, notamment avec les différentes tisaneries de l’immeuble créée avec du bois récupéré. De même pour le bois de la pergola ou celui utilisé pour le bardage, provenant de chutes, ou même le dallage du toit-terrasse. Plus surprenant encore, un système de récupération des urines a été prévu dans l’immeuble pour être collecté par une société spécialisée avant de servir à l’élaboration de produits phytosanitaires.

Posé sur les fondations d’un parking vétuste, ce bâtiment écoresponsable propose à la fois des bureaux partagés, des plateaux «classiques» de bureaux privatifs ainsi que des salles de réunion, une maison de santé, un fablab qui devrait prendre place dans le sous-sol ouvert sur une petite cour intérieure ainsi qu’un commerce de restauration et un espace événementiel qui sera proposé à la location. L’endroit propose des loyers maîtrisés et se tourne en priorité vers des structures de l’économie sociale et solidaire avec de nombreux espaces propices à la collaboration et à la co-création. «Les espaces communs sont particulièrement généreux dans ce programme, souligne Paul Jarquin, président fondateur de REI Habitat. Ils représentent 15 à 20% des surfaces et doivent faciliter la coopération. C’est aussi dans cette optique que l’on a installé une série de plateaux de bureaux reliés à un niveau inférieur, généralement consacré à la convivialité.»