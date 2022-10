Attention à cette arnaque immobilière qui a coûté 400 000 euros à certains investisseurs

Des escrocs usurpent l'identité d'entreprises immobilières pour arnaquer des investisseurs (illustration). (Pixabay / AlexanderStein)

La Fédération des entreprises immobilières (FEI) met en garde contre une escroquerie. Des malfaiteurs usurpent l'identité de certaines entreprises adhérentes afin de tromper des investisseurs immobiliers. Plusieurs plaintes ont d'ores et déjà été déposées et certaines victimes ont perdu jusqu'à 400 000 euros.

Des malfaiteurs usurpent les identités d'entreprises dans le domaine de l'immobilier afin d'attirer puis d'arnaquer de potentiels investisseurs. C'est ce que révèle la Fédération des entreprises immobilières (FEI) qui compte plusieurs victimes parmi ses adhérents, rapporte Capital .

Une méthode bien rodée

Les malfaiteurs reprennent le nom de l'entreprise mais aussi le logo ou encore la signature des dirigeants pour créer un faux site Internet. « Les usurpateurs reproduisent avec le souci du détail [...] des entreprises immobilières réelles afin de rendre crédibles leurs offres frauduleuses » , a expliqué la FEI.

Les investisseurs sont ensuite mis sous pression pour réaliser des investissements immobiliers rapides via de fausses parts de SCPI, de faux livrets d’épargne ou de faux actifs immobiliers. Les victimes reçoivent un ou deux versements avant que les malfaiteurs ne disparaissent.

Un conseil : toujours rester vigilant

Des plaintes ont déjà été déposées et certaines victimes auraient perdu jusqu'à 400 000 euros, selon le FEI. Face à cette escroquerie, la Fédération recommande de redoubler de vigilance en suivant trois conseils : vérifier soi-même les coordonnées de la société immobilière, vérifier les adresses e-mail de l'entreprise et consulter sur la plateforme commune de l’AMF (autorité des marchés financiers) et de l’ACPR (le gendarme de la banque et des assureurs) le tableau récapitulatif des acteurs et sites non autorisés.