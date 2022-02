Assurance-vie : les 6 informations importantes à regarder sur son relevé annuel

ça y est vous l'avez reçu si vous avez une assurance-vie. Quoi donc ? le relevé annuel pardi. Prenez le temps de le lire. (Crédits: © Prostock-studio - stock.adobe.com)

C'est au cours du premier trimestre de l'année que les gestionnaires de contrats d'assurance-vie transmettent un relevé annuel à leurs clients. Un résumé de l'année précédente qui livre plusieurs informations précieuses.

Par MoneyVox,

Si vous n'avez pas encore reçu votre relevé annuel d'assurance-vie, cela ne va pas tarder. Les banques et les assureurs doivent impérativement le faire parvenir à leurs clients au cours du premier trimestre de l'année. Le 31 mars 2022 au plus tard, tous les détenteurs de contrats d'assurance-vie auront donc reçu ce document. Un récapitulatif qui a des choses à dire, mais qui part souvent trop vite à la poubelle, faute de savoir quelles sont les informations capitales à consulter. Voici les 6 points à analyser avec soin.

1. Les frais de gestion

La gestion d'un contrat d'assurance-vie implique des frais, et le relevé annuel permet d'obtenir une vision globale sur ce qui a été ponctionné au cours de l'année 2021. Il y a notamment les frais de gestion des fonds en euros , en général compris entre 0,60 % et 1 %, et les frais de gestion des unités de compte. Pour ces dernières, il existe 3 niveaux d'information : les frais de gestion du contrat, prélevés par l'assureur, les frais de gestion de l'actif c'est-à-dire ceux prélevés sur le rendement brut des UC par la société de gestion et enfin les rétrocessions de commission. Il s'agit là de la part des frais de gestion de l'actif qui sont reversés aux distributeurs de votre contrat d'assurance vie, au dépositaire ou à l'assureur.

2. Le rendement des fonds euros

Un contrat d'assurance-vie multi-supports peut être constitué de fonds en euros et d'unités de compte. Les fonds en euros présentent la particularité d'être garantis en capital. Une sécurité qui plaît à de nombreux épargnants, mais qui a son prix : depuis plusieurs années, les rendements de ces fonds s'étiolent. En moyenne, le secteur attend un rendement net de frais de gestion au titre de l'année 2021 aux alentours de 1,1 %, duquel il faut encore déduire les prélèvements sociaux de 17,2 %. Les différences de rendement entre les assureurs peuvent être importantes, d'où l'intérêt de connaître le taux servi au titre de cette année. Par ailleurs, en fonction de la part d'unités de compte comprise dans l'assurance-vie, un bonus parfois conséquent peut être accordé aux épargnants.

3. Le rendement des unités de compte

Par opposition avec les fonds en euros, les unités de compte (ou UC) ne profitent pas d'une garantie en capital. Il en existe en revanche une grande variété, permettant de diversifier son patrimoine, tant sur le plan des supports (actions, obligations, immobilier…) que des domaines d'activité (santé, technologies, environnement…) ou des secteurs géographiques (France, Europe, monde…). Le rendement de chaque unité de compte peut être très variable d'une année à l'autre, d'où l'intérêt de faire le point de façon régulière et d'effectuer des arbitrages si cela s'avérait nécessaire.

4. Les indices de référence

Certaines unités de compte sont basées sur un indice de référence, par exemple le CAC 40. Si tel est le cas, l'évolution de cet indicateur doit être mentionnée sur le relevé annuel destiné à l'épargnant. Celui-ci peut ainsi comparer la performance du fonds en UC avec l'indice en question. De quoi mettre en lumière des écarts importants, et prendre des décisions d'arbitrage en conséquence.

5. L'historique des mouvements

Versements ponctuels ou réguliers, arbitrages, rachats… il existe une multitude d'opérations qui génèrent des mouvements sur un contrat d'assurance-vie. Le relevé annuel permet d'en obtenir la synthèse. Notez toutefois que cette information n'est pas standardisée entre les différents gestionnaires, et qu'il peut parfois s'avérer difficile de s'y retrouver. Philippe Crevel, président du Cercle de l'épargne, précise ainsi que "l'abondance d'informations tue l'information". Et en attendant une amélioration de l'encadrement légal à ce sujet, c'est au consommateur de faire lui-même le tri.

6. Les performances des autres contrats du gestionnaire

Chaque gestionnaire propose une multitude de contrats d'assurance-vie différents. Avec l'entrée en vigueur de la loi Pacte, les assureurs sont désormais tenus de préciser les performances de chaque contrat en comparaison avec celui détenu par l'épargnant. En cas d'écart de performance, il peut être intéressant d'approfondir son analyse en comparant aussi les frais de gestion et les frais de versement, et éventuellement de changer de contrat si cela s'avère plus intéressant.

A lire aussi : Epargne salariale : ces 4 précieuses informations qui figurent sur le relevé annuel