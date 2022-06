Assurance-vie et PER : comparer les contrats va devenir (enfin) plus facile

(Crédits: © polkadot - stock.adobe.com)

Face à un manque de lisibilité sur les frais appliqués aux contrats d'assurance-vie et aux PER, le gouvernement a décidé d'uniformiser leur présentation. Une bonne nouvelle pour les épargnants !

Depuis le 1er juin, les banques et les assureurs ont l'obligation de publier un tableau récapitulatif des frais pour leurs contrats d'assurance-vie et leurs Plans d'Epargne Retraite (PER). Un nouveau document qui devrait simplifier la vie des épargnants qui veulent comparer les frais pour leurs contrats actuels ou pour la souscription d'un nouveau produit. Quelles sont les informations disponibles ? Lesquelles regarder en priorité ? Les moyens de faire jouer la concurrence avec efficacité, et de faire de sérieuses économies.

Un nouveau tableau récapitulatif des frais complet et standardisé

Désormais, un tableau récapitulatif des frais est disponible sur les sites internet de tous les distributeurs de contrats d'assurance-vie et de PER. Un document imposé par la loi qui reprend un grand nombre de lignes tarifaires appliquées à ces contrats d'épargne. Jusqu'à présent, la comparaison entre les contrats au sein d'une même compagnie ou avec la concurrence était complexe : il fallait rechercher l'ensemble des informations dans les conditions générales, avec une présentation qui pouvait varier d'un gestionnaire à un autre. Avec le nouveau tableau récapitulatif des frais, le problème est résolu : la présentation de ce document est encadrée par la loi et est uniformisée.

Grâce à une harmonisation des pratiques, les consommateurs pourront plus facilement comparer les contrats entre eux. Pour les contrats d'assurance-vie, la liste des frais débute ainsi par le versement initial minimum pour pouvoir souscrire et les frais d'adhésion. Viennent ensuite les frais de gestion des fonds euros , des unités de compte (actions, obligations, immobilier, diversifiées) et des fonds euro-croissance. Pour les clients qui optent pour une gestion pilotée, les frais inhérents sont également notifiés. La dernière partie du document regroupera les frais dits "ponctuels", mais qui ne le sont pas toujours, par exemple les frais sur versements et les frais d'arbitrage qui peuvent se présenter plusieurs fois dans l'année en fonction de la gestion de son contrat.

Pour le PER, la liste des frais est quasiment identique, à l'exception d'un ajout : les frais pour la gestion pilotée par horizon. Cette catégorie de frais est détaillée pour chaque profil différent, à savoir prudent, équilibré ou dynamique, avec une allocation à horizon de sortie de 20 ans.

Comment choisir le meilleur PER ou la meilleure assurance-vie ?

L'harmonisation des pratiques poursuit un objectif clair : permettre aux consommateurs de faire des économies en faisant jouer la concurrence. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, expliquait à ce sujet : "On reprend le principe des comparateurs de prix de la grande distribution, qui ont fait leurs preuves". Une position également défendue par Gilles Belloir, directeur de Placement-Direct : "Le tableau contribue à l'amélioration des connaissances financières. Une meilleure connaissance des frais contribue aussi à faire des économies".

En revanche, d'autres professionnels du secteur appellent à la vigilance, comme Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'épargne : "Comme on en demande beaucoup aux assureurs, on noie peut-être l'information essentielle pour les consommateurs : “je mets 100 euros, combien j'ai à la fin de l'année ?” Ce qui compte c'est le rendement". En effet, en plus du tableau récapitulatif des frais déjà entré en vigueur, un second document va devenir obligatoire dès le 1er juillet, qui reprendra l'ensemble des frais de chaque unité de compte commercialisée.

Les frais facturés… mais pas seulement !

Ce nouvel ajout au 1e juillet 2022 pourrait être à double tranchant : "Trop d'informations tue l'information" résume Philippe Crevel. Le niveau de frais d'un contrat ou d'une unité de compte fait partie des informations à étudier avant de faire son choix, mais ne doit pas constituer la seule donnée prise en compte. D'autres informations ont aussi une importance capitale, comme le niveau de risque de chaque support, mais aussi son potentiel de rendement futur. Gilles Belloir livre la conclusion suivante : "Il ne faut pas se concentrer uniquement sur les frais mais aussi regarder le couple rendement-risque pour faire son choix de supports".