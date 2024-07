Assurance habitation : bien se protéger contre le vol, combien ça coûte ?

(Crédits photo: © Rawf8 - stock.adobe.com)

Vous projetez de partir en vacances au cours de l'été et vous vous posez des questions sur l'assurance de vos biens en cas de cambriolage ? Le point sur le coût d'une telle garantie et les solutions pour le réduire.

Lorsqu'ils quittent leur domicile pour partir en vacances, près de deux Français sur trois craignent d'être cambriolés selon une récente étude de la néo-assurance Leocare et de Poll&Roll. Pour faire face aux conséquences financières d'un tel événement, les compagnies d'assurance proposent, parfois de façon optionnelle, une garantie vol. Combien coûte-t-elle ? Est-il possible d'obtenir une remise en installant un dispositif de télésurveillance ou une serrure trois points à son domicile ? Les éléments de réponse.

Une option vol peu coûteuse et très utile en cas de cambriolage

À titre liminaire, rappelons que l'assurance habitation n'est obligatoire que pour les locataires, et non pour les propriétaires, à moins que le bien détenu ne soit situé au sein d'une copropriété. De plus, même lorsque la souscription d'une telle assurance est obligatoire, celle-ci n'a pas à couvrir le vol, mais uniquement les risques d'incendie, de dégât des eaux et d'explosion. La garantie vol est donc en optionnelle, que l'on soit propriétaire ou locataire de son logement.

Pour faire face aux conséquences pratiques et financières d'un cambriolage, la garantie vol s'avère néanmoins très utile. Elle permet notamment de prendre en charge le coût des réparations à effectuer en cas de dégradation et du mobilier à remplacer, dans la limite du montant assuré. Alors, faire l'impasse sur cette garantie pour faire des économies sur le prix de son assurance habitation, est-ce vraiment une bonne idée ?

Les relevés de prix effectués par le site d'information financière MoneyVox contredisent cette hypothèse. En effet, si la garantie vol a un coût, celui-ci est souvent minime. Chez Acheel, par exemple, le surcoût est d'un peu plus de 1,50 euro par mois pour une maison de 120 m² assurée. Chez certains assureurs, cette surprime est même inexistante, puisque cette garantie est proposée dans tous les contrats, même le plus basique. C'est notamment le cas chez Leocare et à la Maif.

Bon à savoir : malgré l'intérêt de bien protéger son logement des conséquences d'un cambriolage, seuls 13 % des Français envisagent d'augmenter leur niveau de protection avant les vacances selon l'étude de Leocare et Poll & Roll.

Télésurveillance, alarme… est-il possible de faire des économies sur son assurance habitation ?

L'installation d'un dispositif de sécurité permet-il de réduire sa cotisation d'assurance multirisques habitation ? Les équipements de protection tels que les alarmes, les systèmes de télésurveillance ou les serrures trois points permettent de réduire le risque de cambriolage et/ou de donner l'alerte plus rapidement. Être équipé d'un tel type de dispositif devrait donc logiquement entraîner une baisse de sa cotisation d'assurance habitation.

Pourtant, une telle réduction est rare. D'après les simulations réalisées à l'aide de l'outil MoneyVox Market Intelligence, le tarif ne baisse que de façon très modérée pour deux assureurs sur dix en installant une alarme ou un dispositif de télésurveillance. Pour les huit autres compagnies d'assurance, le prix ne change pas, ce qu'il s'agisse d'une maison ou d'un appartement. L'argument prix ne doit donc pas être le seul motif d'installation d'un tel équipement à son domicile.

Pour sécuriser leur habitation, et toujours d'après les données collectées par MoneyVox, les Français privilégient majoritairement l'installation d'une serrure trois points. Sur les 150 000 simulations réalisées au cours des 12 derniers mois, 37 000 personnes indiquaient ainsi en être équipés. Avec 15 000 installations, l'alarme arrive en seconde position, suivie par la porte blindée (13 000 habitations équipées), la vidéosurveillance (11 000) et le système de télésurveillance (4 000).