Assurance automobile : pourra-t-on bientôt se passer de la vignette verte sur nos pare-brise ?

Le Fichier des véhicules assurés (FAV) pourrait suffire au contrôle et justifier la suppression du macaron vert sur les pare-brise. (illustration) (Lufina / Pixabay)

Tous les ans, les automobilistes français doivent apposer un nouveau macaron vert sur leur pare-brise pour indiquer que leur véhicule est bien assuré. Une habitude qui pourrait disparaître, alors que la fédération France Assureurs propose la suppression de cette vignette, qui ne serait plus si utile.

Le célèbre macaron vert présent sur tous les pare-brise français pourrait bien disparaître. C’est en tout cas ce que propose France Assureurs, fédération regroupant 247 compagnies d’assurances, depuis plusieurs années. La vignette verte est obligatoire depuis près de 40 ans en France, et la présence de l'attestation d'assurance (ou carte verte) depuis 75 ans, rapporte Le Parisien .

Un fichier numérique pour remplacer la vignette

« À l’époque, cela a été créé à raison pour lutter contre la non-assurance , se souvient Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs. Mais nous avons aujourd’hui tous les moyens techniques pour simplifier la vie des Français et améliorer la lutte contre la fraude. »

Les forces de l'ordre pourraient effectivement s'appuyer sur le Fichier des véhicules assurés (FAV), fondé en 2016 par les compagnies d'assurances pour lutter contre les fraudes. Un véhicule assuré doit y être inscrit dans les 72 heures. Depuis 2019, ce fichier est accessible aux forces de l’ordre, qui n’ont qu’à y rentrer la plaque d’immatriculation pour obtenir les informations.

Préparer les esprits

Ce changement permettrait également d’éviter l’impression de 50 millions de documents par an et les usagers ne seraient plus obligés de changer leur vignette une fois par an. Des discussions plus actives sont actuellement menées avec les ministères de l'Intérieur, de l'Économie et des Transports.

« Nous sommes largement favorables à cette suppression , indique de son côté le délégué général de 40 millions d'automobilistes. Il n’y a aucun intérêt à laisser ce bout de papier. » Ce changement ne devrait intervenir qu’un an après la publication d’un éventuel décret, le temps de préparer les esprits.