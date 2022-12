Assurance auto : Une hausse de 3 % en 2022, bien en deçà de l’inflation

Selon une étude, le coût moyen d’une assurance automobile est de 630 euros contre 611 euros il y a un an. Illustration. (Karolina Grabowska / Pixabay)

Selon une étude du comparateur Assurland, les contrats d'assurance automobile ont subi une augmentation de 3 % en 2022, soit un chiffre bien inferieur à l'inflation. Le coût moyen d’une assurance est de 630 euros contre 611 euros il y a un an. Une hausse qui devrait être équivalente en 2023.

L'inflation a atteint 6,2 % sur un an. De quoi impacter considérablement le budget des Français qui ne cessent de voir les prix augmenter. Les contrats d'assurance auto n'échappent pas à cette hausse. Mais celle-ci reste modérée, selon une étude du comparateur Assurland relayée par Le Parisien . En 2022, le coût moyen a augmenté de 3 %. Il est de 630 euros contre 611 euros il y a un an. Et cela devrait rester à peu près identique en 2023. Les projections font état d'une augmentation allant de 2,5 à 3 %.

Cela signifie que les assureurs ont écouté le gouvernement qui, en septembre, leur demandait de rester en deçà de l’inflation. Pour autant, ils doivent eux aussi faire face à des augmentations. Selon l’association Sécurité et réparations automobiles, les coûts des pièces détachées et des réparations ont augmenté respectivement de 10 % et 3,5 % en un an.

Les jeunes paient leur manque d'expérience

Les assureurs ont dû également faire face aux catastrophes climatiques, comme les épisodes de grêles qui se sont déroulés cet été. 337 000 véhicules ont été touchés, représentant un coût d'un milliard d'euros pour les assureurs selon les chiffres de France Assureurs. Le prix des véhicules d'occasion, en hausse de 20 % ,va également se répercuter sur les assureurs au moment de rembourser les assurés sur la base de la cote Argus.

Mais tous les automobilistes ne sont pas égaux quand il s'agit de payer leur assurance auto, soulève l'étude. En Bretagne, où les sinistres sont moins nombreux qu'ailleurs, le coût moyen est 254 euros moins cher qu’en Île-de-France (491 euros contre 745 euros). Les jeunes paient également leur contrat 18 % plus cher. Leur assurance auto leur revient à 1 255 euros en moyenne, contre 450 euros pour les 56-65 ans.