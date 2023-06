Assurance auto : quel prix pour les jeunes qui passeront le permis dès 17 ans ?

Les 18-25 ans sont déjà ceux qui paient le plus cher leur assurance auto. (Photo d'illustration) (Karolina Grabowska / Pixabay)

En 2024, les jeunes Français de 17 ans pourront passer leur permis de conduire sans attendre leur majorité. Une bonne nouvelle en termes de mobilité, peut-être moins en matière d'assurance. En effet, les jeunes conducteurs de 18 à 25 ans sont déjà confrontés à des prix beaucoup plus élevés que leurs aînés.

La Première ministre Élisabeth Borne a récemment confirmé qu’il serait possible de passer son permis de conduire dès 17 ans dès 2024. Objectif : favoriser la mobilité des jeunes, notamment dans les territoires où les transports en commun manquent. La nouvelle mesure ne réjouit pas tout le monde, certains pointant les accidents engendrés par les plus jeunes conducteurs, rapporte BFMTV .

Une assurance plus onéreuse

Les chiffres le confirment : les jeunes ont statistiquement plus d'accidents que le reste de la population. En effet, 25 % des 18-25 ans ont déclaré entre un et cinq sinistres depuis 2020, contre seulement 18 % des conducteurs dans la tranche 56-65 ans. Conséquence directe : l'assurance auto est bien plus chère pour les jeunes automobilistes.

Selon le comparateur Assurland, les 18-25 ans payaient en moyenne 1 255 euros par an en 2022, contre 630 euros en moyenne pour tous les Français. Avec l’inflation, l'assurance auto des jeunes a même augmenté de 18 % contre seulement 3 % pour le reste de la population.

« Le manque d’expérience au volant et la sinistralité sur les routes amènent les assureurs à appliquer une surprime de 100 % la première année, 50 % la seconde et 25 % la troisième, sans avoir subi de sinistre entre-temps » , explique Assurland. Ces prix élevés poussent les jeunes à faire des concessions : ils sont seulement 38 % à être assurés tous risques contre 55 % de l'ensemble des automobilistes, selon le comparateur.

Trouver des solutions pour les jeunes

Pour les jeunes qui obtiendront leur permis à 17 ans, la surprime appliquée devrait demeurer et les prix des assurances rester aussi élevé. Avec la récente confirmation du gouvernement, certains professionnels ont commencé à réfléchir à des solutions pour protéger les plus jeunes sans faire exploser les tarifs.

Il est possible que la mesure provoquera l'apparition de nouvelles formules d'assurance. Reste que pour payer moins cher son assurance, plusieurs solutions existent : comparer les offres, opter pour la conduite accompagnée qui permet de réduire la surprime, ou encore bien choisir sa voiture et opter pour un modèle moins cher à assurer.