Assurance auto : les étonnantes promo des réparateurs de pare-brises

Depuis plusieurs années, les publicités se sont multipliées pour le remplacement des pare-brises. Des campagnes de communication qui, in fine, risquent d'être payées par les assurés… Les explications.

Entre 2021 et 2022, le prix des pare-brises a augmenté de 8 %. Et si la publicité en était le principal responsable ? Entre campagnes massives dans les médias et cadeaux gratuits pour toute réparation ou remplacement d'un pare-brise, les grands noms du secteur ne se privent pas de ce moyen d'attirer les clients. Mais au final, ce sont bel et bien les consommateurs qui risquent de payer ces publicités via leur cotisation d'assurance auto , selon les assureurs.

8 % d'augmentation sur le prix des pare-brises en 2022

Sur fond d'augmentation du coût de la main-d'œuvre et du prix des pièces détachées, les cotisations d'assurance auto augmentent chaque année. Selon les chiffres du comparateur Assurland, "le prix des pièces détachées affiche une hausse moyenne de 10 % contre 2,2 % en 2021, et celui des réparations de 3,5 % sur les douze derniers mois". L'envolée est particulièrement nette pour certains types de véhicules. À titre de comparaison, le prix des pare-chocs a augmenté de 5,2 % pour les berlines, contre 10,5 % pour les SUV.

Et les pare-brises ne font pas exception à la tendance, au contraire ! En moyenne, leurs prix ont augmenté de 8 % en 2022 par rapport à 2021 selon les données du cabinet Facts & Figures. Au final, selon les assureurs, ce sont leurs clients qui trinquent : pour compenser la hausse de ces prix, les compagnies d'assurance sont contraintes d'augmenter les cotisations d'assurance auto réglées par les propriétaires de véhicules.

Les pare-brises, un secteur ultra-concurrentiel

Si la concurrence est favorable à une baisse des prix dans un grand nombre de domaines, ce n'est pas toujours le cas. Le secteur des pare-brises en est le contre-exemple parfait. En 2014, la loi Hamon a ouvert le marché, en permettant aux automobilistes de choisir librement leur réparateur lors d'un sinistre, alors qu'ils devaient jusqu'à présent se tourner vers un réparateur agréé par leur assureur.

Dès lors, la concurrence entre les grands noms du secteur a dopé les prix. Car pour attirer les clients, les sociétés de réparation et de remplacement de pare-brises ont utilisé les grands moyens : campagnes à la télévision, à la radio, cadeaux allant du changement d'essuie-glaces jusqu'à une console de jeu Nintendo Switch offerte… impossible d'échapper à ces publicités ! Or, toutes ces campagnes de communication ont un coût.

Habile et discrète, la manœuvre des entreprises de réparation de pare-brise

Les assurés ne règlent que le montant de leur franchise à l'entreprise, voire 0 euro en cas de franchise offerte, et ne voient donc pas la facture totale pour le remplacement de leur pare-brise. Discrètement, les sociétés peuvent ainsi facturer avec des prix plus élevés les prestations auprès des compagnies d'assurance, et compenser le coût de leurs campagnes de communication dans les médias. Rien d'étonnant, dès lors, pour que le tarif du remplacement d'un pare-brise sur une Citroën C4 puisse passer 1 000 à 1 630 euros d'une enseigne à une autre.

Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs, résume la situation au Parisien : "Au final, les cadeaux offerts pour appâter les clients et la prise en charge de la franchise sont payés par la communauté des assurés". Pour la fédération du secteur, la loi Hamon de 2014 qui a permis l'ouverture du marché a été dénaturée par de nombreux réparateurs, et ce au frais des assurés : ce sont bel et bien eux qui doivent débourser chaque année davantage d'argent pour régler leur cotisation d'assurance auto, afin de compenser la hausse des coûts des réparations sur les véhicules.

"Le cadeau, c'est un geste commercial que l'on fait sur nos marges pour attirer des clients. Les assurances paient le juste prix, quoi qu'il arrive", se défend un réparateur de pare-brise.