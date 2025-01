Arkéa REIM élargit son horizon avec le lancement d'une nouvelle SCPI internationale : Momentime

La société de gestion immobilière du groupe Crédit Mutuel Arkéa annonce le lancement de Momentime, sa nouvelle SCPI internationale diversifiée qui viendra compléter son offre existante dès janvier 2025. Cette initiative stratégique intervient dans un contexte de marché particulièrement favorable aux acquéreurs d’actifs immobiliers après une phase de réajustement des prix.

Une stratégie d'investissement opportuniste et complémentaire

Momentime se distingue par son approche géographique étendue, ciblant notamment la France et les marchés hors zone euro, territoires jusqu'alors non couverts par sa SCPI sœur Transitions Europe , lancée il y a un peu plus de 2 ans. La nouvelle SCPI d’Arkéa REIM adopte une stratégie d'investissement agile et diversifiée, s'intéressant à un large éventail de classes d'actifs incluant la logistique, la santé, l'éducation, les sciences de la vie, les bureaux et les nouvelles formes d'hébergements gérés.

Yann Videcoq, Directeur Général d'Arkéa REIM, met en avant le timing opportun de ce lancement : « Avec la création de Momentime, nous offrons à nos clients deux SCPI complémentaires répondant aux besoins variés des investisseurs tout en captant le meilleur du marché immobilier actuel. »

Des perspectives de rendement attractives

Le contexte actuel de décompression des taux – particulièrement marqué en France et au Royaume-Uni – crée des conditions favorables pour cette nouvelle SCPI. La société de gestion anticipe un taux de distribution de 7,5% pour 2025, dépassant l'objectif à long terme fixé autour de 6% (taux non garantis).

Un premier actif est déjà sous promesse, illustrant la dynamique positive du projet.

Un engagement environnemental affirmé

La SCPI Momentime obtient d'emblée le label ISR, s'engageant sur trois axes majeurs : la préservation et le renforcement du potentiel écologique des sites, la promotion des mobilités alternatives aux véhicules thermiques et le renforcement de la résilience des actifs face au changement climatique.

Une offre de lancement attractive

La SCPI – qui a reçu son agrément AMF le 15 octobre 2024 – a été officiellement lancée le 2 janvier 2025. Une période promotionnelle est prévue durant le premier mois, offrant aux investisseurs précoces la possibilité d'acquérir des parts à 190 euros au lieu de 200 euros, moyennant un engagement de conservation de trois ans. Cette offre est plafonnée aux vingt premiers millions d'euros de collecte.

Un positionnement stratégique dans le marché

Cette nouvelle SCPI s'inscrit dans la stratégie globale d' Arkéa REIM visant à accompagner les transitions du marché immobilier. La société de gestion, qui bénéficie de l'expertise combinée d'un bancassureur français majeur et de professionnels reconnus de l'immobilier, renforce ainsi sa position dans le secteur de l'investissement immobilier durable et performant.

En résumé, Momentime illustre l'ambition renouvelée d'Arkéa REIM de proposer des solutions d'investissement innovantes, adaptées aux évolutions du marché immobilier et aux attentes des investisseurs, tout en maintenant un engagement fort en matière de développement durable.