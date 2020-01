Argent de poche: votre ado est-il riche?

Montant, usage, disparités géographiques, avis des parents... Un baromètre réalisé par Poll&Roll délivre des chiffres inédits.

Le saviez-vous? 10% des enfants âgés de 3 à 9 ans touchent déjà de l'argent de poche. De quoi s'interroger sur le rapport qu'entretiennent les familles françaises aux tirelires de leurs enfants et plus particulièrement de leurs adolescents.

Le baromètre réalisé par Poll&Roll pour Pixpay, la nouvelle application bancaire destinée aux adolescents, révèle des chiffres inédits.

En France, 40% des adolescents reçoivent au moins une fois par mois de l'argent de poche, qui s'élève en moyenne à 33 euros. Les enfants reçoivent en moyenne de l'argent de poche pour la première fois vers 12 ans. Sans surprise, la somme délivrée est plus importante pour les plus grands ados, avec une moyenne de 47 euros par mois pour les 17-18 ans, tandis que le montant de l'argent de poche des 13-14 ans et des 15-16 ans tourne davantage autour de 32 euros par mois.

Cependant, des disparités se font ressentir, les parents étant plus ou moins généreux selon les régions. Les grands gagnants sont ainsi les adolescents d'Occitanie, d'Île-de-France, de PACA et des Hauts-de-France: touchant entre 35 euros et 39,7 euros par mois, ils sont largement au-dessus de la moyenne nationale. Toutefois, les adolescents bretons, qui ne touchent en moyenne que 24,3 euros par mois, se situant ainsi en bas de classement, sont les plus débrouillards: 11% d'entre eux cherchent fréquemment un petit job pour remplir davantage leur tirelire, contre 4% en France en moyenne.

Autre particularité notée dans ce rapport: les différences entre filles et garçons concernent aussi l'argent de poche. Ainsi, les filles touchent en moyenne 33,5 euros par mois, contre 31,8 pour les garçons. De plus, cet argent sert principalement à financer de sorties entre amis, des séances de cinéma ou du shopping. Mais son usage reste toutefois très genré: 87% des filles déclarent faire du shopping pour s'acheter des vêtements systématiquement ou ponctuellement avec leur argent de poche, contre 63% des garçons, qui sont davantage attirés par les jeux vidéo (pour 78% d'entre eux). Enfin, 44% des garçons cherchent à gagner un peu d'argent de poche en rendant des petits services, tandis que les filles se concentrent davantage sur la vente de vêtements (61% d'entre elles).

L'argent de poche joue un véritable rôle dans l'éducation pour beaucoup de parents

Cet argent de poche est perçu très positivement par la majorité des parents: 3 parents sur 4 considèrent qu'il a des vertus pédagogiques. Apprendre à gérer un budget et comprendre la valeur de l'argent sont des objectifs ciblés par les parents, qui estiment que cela est plus important que simplement se faire plaisir. Si la majorité d'entre eux estiment que cet argent de poche permet également à leur enfant d'être plus autonome, 3 parents sur 4 pensent aussi que leur enfant adopte un comportement raisonnable, en faisant attention à son argent et en parvenant à économiser si besoin.

Ces évolutions de l'usage et de la gestion de l'argent de poche seront peut-être l'occasion de discussions plus fréquentes avec les adolescents et d'aborder le sujet du salaire des parents, encore tabou aux yeux de 36% des sondés.