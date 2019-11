Apsys annonce l'acquisition du « Motor Village » Fiat en bas des Champs-Elysées

Le développeur immobilier Apsys continue ses emplettes dans l'immobilier tertiaire « prime » à Paris : après avoir mis la main fin 2017 sur l'ancien siège du Parti Socialiste, le fameux hôtel de Solferino au cœur du 7ème arrondissement, le groupe immobilier vient d'annoncer l'acquisition du « Motor Village », le flagship français du groupe automobile italien Fiat, développant ses 1800 m2 sur le rond-point des Champs-Elysées (Paris 8e).

Cette fois-ci, c'est sur son cœur de métier -l'immobilier commercial de centre-ville- que le groupe Apsys capitalise. Il s'agit clairement d'un « trophy asset », terme souvent employé dans le jargon des spécialistes immobiliers : le genre d'actif qui bien souvent finit dans le portefeuille des gros investisseurs immobiliers internationaux, dont le rendement locatif instantané est faible, mais qui peut fortement se valoriser dans le temps. Le prix de la transaction a été gardé confidentiel, on sait seulement que la banque LCL a financé la transaction et que le vendeur est un Family Office, accompagné par l'expert en structuration de portefeuille immobilier Tulipe Capital, et l'étude notariale Strock & Associés.

Apsys se décrit comme une foncière de développement, qui « conçoit, réalise et valorise des actifs iconiques. Présente en France et en Pologne depuis 1996, Apsys gère un portefeuille de 34 actifs (pour une valeur de 4,4 milliards d'euros), et en détient 22 (parmi lesquels Beaugrenelle à Paris, Posnania en Pologne et Muse à Metz, tous lauréats du prix ICSC du meilleur centre commercial européen) ».

« Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie patrimoniale de détention et de valorisation d'actifs iconiques menée par la foncière de développement et précédemment illustrée par l'acquisition du 10 rue de Solferino à Paris 7ème (ancien siège du Parti Socialiste) », explique le groupe.