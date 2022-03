Après avoir vendu sa maison à Adele, Stallone achète une nouvelle villa

Le célèbre acteur de Rocky et de Rambo vient d’acquérir pour 16 millions d’euros environ une villa construite en 2015 à Los Angeles.

Sylvester Stallone a vendu son manoir de plus de 14.000 m², à Beverly Hills, qui lui appartenait depuis 1994, à la chanteuse britannique Adele, en janvier, pour la coquette somme de 58 millions de dollars, soit 51 millions d’euros. Il acquiert à présent un nouveau domaine, quelque peu moins cher, à Hidden Hills, à Los Angeles également, connu pour abriter les membres du clan Kardashian, pour 18 millions de dollars, soit 16 millions d’euros environ, selon Dirt, spécialisé dans les transactions immobilières de personnes fortunées.

Le domaine, de 1000 mètres carrés environ, est situé à l’abri des regards par sa position enclavée, tout comme la propriété qu’il avait vendue à Adele. Il se compose de différentes structures dont une villa, une maison d’hôtes et des écuries avec une carrière pour faire de l’équitation. Une serre et un potager avec des arbres fruitiers entourent la villa. Derrière le portail protégé par un système de sécurité high-tech se cache une allée qui mène à la maison, entourée de jardins à l’anglaise. Un garage attenant peut abriter jusqu’à 4 voitures.

À l’intérieur, des puits de lumière au plafond illuminent naturellement la pièce centrale. Une palette de tons blancs, beige, rosé se décline dans cet espace, des couleurs douces que l’on retrouve aussi dans la cuisine ouverte et dans la salle multimédia dotée d’un projecteur et de sièges pouvant accueillir pas loin d’une dizaine d’invités.

Cave à vin, salle de sport et salle de massage

Le blanc est également omniprésent dans la chambre principale, offrant une sensation de sérénité. Le domaine ne compte pas moins de 4 chambres et 6 salles de bains. La salle de bain principale, où le blanc domine aussi, comprend une baignoire et une douche ainsi que deux lavabos et plus étonnamment un coin salon séparé.

Un immense dressing, une salle de sport, une cave à vin avec salle de dégustation, une piscine et une salle de massage complètent ce bien hors du commun.

Construite en 2015, la propriété a été vendue l’année suivante pour 7,8 millions de dollars, environ 6 millions d’euros, à l’ex-épouse du propriétaire de Keyes Auto Group, Howard Keyes, qui possédait des concessions automobiles. Keyes a engagé un architecte d’intérieur renommé, Martyn Lawrence Bullard, qui a notamment travaillé pour les Kardashian, pour rafraîchir la villa. Il vend maintenant son domaine hors marché à l’acteur de Rocky et de Rambo, pour une somme moins importante que celle escomptée au départ, 22,5 millions de dollars (environ 20 millions d’euros).