Amundi Immobilier et Crédit Agricole Centre-Est acquièrent un portefeuille de 38 actifs immobiliers à Lyon

Un très beau portefeuille immobilier de plus de 70 000 m2 situé dans le quartier central de la Presqu'île de Lyon, a récemment changé de main: jusqu'à présent propriété d'un des plus grands fonds souverains du monde -le fonds ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) - il a été acquis conjointement par Amundi Immobilier pour le compte de ses fonds retails, et par Crédit Agricole Centre-Est.

Ce portefeuille est panaché sur 28 immeubles à usages mixtes de bureaux, commerces et logements situés rue de la République, et 10 actifs de commerces en pied d'immeuble sur l'îlot Grôlée. Cette seconde partie du portefeuille ADIA est issue de l'ancienne foncière cotée de la banque suisse UBS, les « Docks Lyonnais », mise en liquidation en 2009 suite à des rachats massifs d'investisseurs. Le fonds souverain des Emirats avait en 2013 racheté à bon prix les actifs prestigieux de cette foncière, dont il revend une partie aujourd'hui pour un montant qui n'a pas été communiqué.

Le portefeuille repris par Amundi Immobilier et Crédit Agricole Centre-Est à Lyon totalise 71 744 m2, il regroupe environ 600 locataires. La quote-part de commerces est de 48%, les 52% restants se partageant à 50-50 entre bureaux et logements.

« Cette opération réalisée avec Amundi Immobilier est le reflet de notre stratégie audacieuse d'investissement en régions, qui associe au sein du groupe Crédit Agricole la capacité d'investissement des structures nationales et la connaissance fine des territoires par les caisses régionales, explique Raphaël Appert, directeur général du Crédit Agricole Centre-Est. À l'échelle de la Métropole lyonnaise, notre souhait est de contribuer fortement à la vitalité économique du territoire, en apportant notamment notre soutien à des secteurs en fort développement. Ainsi, nous avons investi au Grand Hôtel-Dieu, au Carré de Soie, à La Part-Dieu ou encore à Gerland. »

Yves Perrier, directeur général d'Amundi, complète : « Cette acquisition s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'investissement qui repose sur la sélection d'actifs de grande qualité pour les fonds que nous distribuons à notre clientèle de particuliers. C'est un exemple de la coopération étroite entre Amundi et les caisses régionales de Crédit Agricole qui vise, conformément au projet du groupe, à favoriser les synergies internes au service du développement de l'activité dans les régions et les territoires. »