Améliorer son DPE permettrait de réduire sa facture d'électricité par six, selon une étude

L'isolation des combles permettrait de réduire de 30 % la facture d'énergie. (Illustration) (Etadly / Pixabay)

L’État et les collectivités proposent depuis plusieurs années des dispositifs d’aide visant à encourager la rénovation énergétique des logements, en marge de mesures plus restrictives imposées aux propriétaires bailleurs. Cette perspective semble d’autant plus intéressante que les prix de l’énergie ont bondi ces dernières années, avec + 40 % sur l’électricité en deux ans. Mais quel est le véritable impact de la rénovation énergétique sur les factures ? C'est la question que s'est posée le gestionnaire de biens Manda à travers une étude publiée ce mardi et relayée par Capital .

-83 % sur la facture

Ce gestionnaire né de la fusion entre Flatlooker et Hello Syndic a analysé 15 000 logements dont il s’occupe. Il a ensuite croisé ces données avec les consommations maximales autorisées par mètre carré pour chaque classe de diagnostic de performance énergétique (DPE). Cela lui a permis de constater que d'importants travaux de rénovation pouvaient venir diviser par six la facture d’électricité à payer.

« Dans un logement de grande taille, même un petit défaut d’isolation peut entraîner des pertes de chaleur considérables » , a précisé Manda. Ainsi, on passe de 215 euros de facture à 39 euros entre un DPE F et A dans un studio de 22 m2 (-81 %, division par 5,5). Pour un T4 de 81 m2, on passe dans les mêmes conditions de 713 euros de facture à 119 euros (-83 %, divisé par 6). Entre deux, l'écart peut aller de 548 à 91 euros pour un T3 de 63 m2 (divisé par 6) et de 370 à 65 euros pour un T2 de 42 m2 (divisé par 5,6).

L'isolation des combles

L’étude précise par ailleurs qu’un T4 bien isolé (119 euros) « coûte presque deux fois moins cher en électricité qu’un studio mal isolé » (215 euros). Mais alors, dans le cas d’un logement noté F au DPE, par quoi faut-il commencer ? Vincent Marcola, chef de produit au sein de l’entreprise d'isolation Rockwool indique que l’isolation des combles est l’une des rénovations les plus demandées. Et pour cause : elle permettrait de gagner jusqu’à 30 % sur sa facture pour un coût allant de 20 à 200 euros du m2.

Cela présente non seulement un intérêt pour les ménages souhaitant réaliser des économies mais aussi et encore pour les propriétaires bailleurs qui dès le 1er janvier 2025 n'auront plus le droit de louer des logements classés G. Précisons enfin que dans les zones qui ne sont pas tendues, un bien correctement isolé attire davantage de locataires, de plus en plus soucieux de leurs charges, mais aussi les éventuels futurs acheteurs parfois prêts à payer 20 % plus cher pour acquérir un bien classé A ou B.