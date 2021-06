Amazon a beau faire partie des GAFA, c'est-à-dire des groupes les plus puissants au monde, il parvient tout de même à échapper aux impôts en Europe...

Amazon échappe à l'impôt sur les sociétés malgré 44 milliards d'euros de ventes - iStock-coldsnowstorm

2020 : une année record en Europe

Dans la mythologie grecque, les Amazones sont un peuple de femmes guerrières. Dans le domaine du commerce en ligne ou encore du streaming, Amazon se bat face à divers concurrents pour conserver sa place de leader. Et le résultat est au rendez-vous puisque le groupe américain a réalisé une année 2020 record. Ainsi, il a enregistré 44 milliards d'euros de ventes sur l'ensemble du Vieux Continent. La crise sanitaire et les confinements liés à cette dernière ont été favorables au e-commerce, les magasins ayant été fermés pendant de nombreuses semaines.

Pas d'impôt sur les sociétés pour Amazon

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Amazon échappe à l'impôt sur les sociétés. Comment ? Grâce à sa filiale luxembourgeoise et à la réglementation en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. Sur ses résultats de 2020, le groupe a ainsi fait apparaître une perte financière de 1,2 milliard d'euros. De plus, les années précédentes, il avait enregistré un peu moins de trois milliards d'euros de pertes. En conséquence, non seulement Amazon échappe aux impôts, mais il bénéficie en plus de 56 millions d'euros de crédits d'impôt. Le groupe pourra les employer pour ses futurs profits. Cela lui permettra d'échapper (encore) aux impôts.

Une situation inacceptable

Pour Margaret Hodge, députée travailliste britannique, « les revenus d'Amazon sont montés en flèche pendant la pandémie [...], mais la firme continue de transférer ses revenus vers des paradis fiscaux comme le Luxembourg pour éviter de payer sa juste part d'impôts ». Elle ajoute que, selon elle, les GAFA « ne contribuent pas à l'équilibre du bien commun ». « Amazon paie toutes les taxes requises dans tous les pays où nous exerçons nos activités. L'impôt des sociétés est fondé sur les bénéfices et non sur les revenus, et nos profits sont demeurés faibles en raison de nos investissements importants » s'est défendu le groupe via l'un de ses porte-paroles. Ce dernier a ajouté qu'Amazon a investi près de 80 milliards d'euros en Europe depuis 2010, qu'il a créé de nouveaux emplois et qu'il génère en outre « d'importantes recettes fiscales et locales ». Mais les arguments du groupe peinent à convaincre et beaucoup estiment qu'il doit payer un impôt sur les sociétés en Europe.

Google aussi

Si les techniques d'Amazon pour échapper aux impôts sont pointées du doigt, d'autres groupes sont aussi la cible de critiques. C'est notamment le cas de Google. La firme de Mountain View aurait choisi un autre paradis fiscal, les Bermudes, où elle aurait transféré un peu plus de 60 milliards d'euros de bénéfices. Cependant, même si les critiques fusent de part et d'autre, peu de choses concrètes sont mises en place pour limiter l'évasion fiscale des GAFA. Les négociations pour une taxe GAFA (déjà adoptée en France depuis 2019) sont toujours en cours au sein de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).