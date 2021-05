Amateurs de longs ponts, voici la plus grande passerelle piétonne du monde

C'est dans le nord du Portugal que vient d'ouvrir cet impressionnant pont suspendu qui mesure 516 mètres de long.

Clin d'œil au voisin français? C'est en pleine période de «ponts» français (fictifs ceux-là) que le Géoparc d'Arouca a ouvert sa nouvelle passerelle, présentée comme la plus longue au monde destinée aux piétons. C'est à une cinquantaine de kilomètres de Porto que l'on peut découvrir cette installation baptisée Arouca 516. Le chiffre fait bien évidemment référence aux 516 mètres de long de ce pont qui mène les promeneurs à 175 mètres au-dessus du fleuve Paiva.

Construit par l'Institut portugais pour la recherche et le développement technologique de la construction, l'énergie, l'environnement et le développement durable (ITeCons), ce pont a vocation à devenir une attraction touristique majeure du secteur d'Arouca. Il permet de profiter de superbes vues sur les gorges du Paiva et vers la cascade des Aguieiras, toute proche. L'ensemble se situe tout près des «Passadiços du Paiva», un sentier de 8,7 km qui chemine à travers la région avec des vues spectaculaires, à la manière de son équivalent espagnol, le Caminito del Rey.

Pont suspendu et pont caténaire

Avec ses 516 mètres, cette structure détrône le pont Charles Kuonen (voir notre diaporama), une passerelle suisse de 494 mètres achevée en 2017. Certains connaisseurs pourront objecter du fait qu'il existe une passerelle népalaise, celle de Baglung Parbat qui mesure 567 mètres de long. Mais il ne s'agit pas d'un véritable pont suspendu, plutôt d'un pont caténaire, dont le tablier (l'endroit où l'on marche) suit la même courbure que les câbles suspendus.

Alors que dans le pont suspendu, le tablier est soutenu par des câbles suspendus à des tours surélevées. Dans ce cas, le tablier et les câbles suivent des courbes différentes. La passerelle d'Arouca a été conçue comme un ensemble de 127 plateformes à grillage métallique imbriquées entre elles, fonctionnant comme des cellules individuelles connectées aux câbles de suspension en deux points.