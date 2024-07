Alec Baldwin compte toujours vendre son immense propriété après la suspension de son procès

VIDÉO - L’acteur poursuivi pour homicide involontaire sur le tournage de son western «Rust» tente de vendre depuis plus de deux ans sa demeure des Hamptons dont il comptait tirer 29 millions de dollars.

Après le récent coup de théâtre de son procès, l’acteur américain Alec Baldwin parviendra-t-il à vendre la propriété qu’il a mise sur le marché il y a plus de deux ans? La justice pourrait bien ne plus l’inquiéter dans cette ténébreuse affaire d’homicide involontaire sur le tournage de son dernier film où le comédien a mortellement blessé la directrice de la photo du western «Rust» en essayant une arme qui ne devait pas être chargée. L’armurière de la production aurait dû empêcher la présence de balles réelles dans l’arme. À défaut d’avoir été blanchi par la justice, Alec Baldwin a bénéficié d’une annulation de la procédure, la police ayant été accusée d’avoir «enterré» des preuves cruciales. Les poursuites contre lui pourraient bien ne jamais reprendre.

Comme le signale le site immobilier américain Realtor , ce sera sans doute l’occasion pour la star de relancer la commercialisation de sa propriété d’Amagansett, un hameau de la station balnéaire recherchée d’East Hampton. La demeure de plus de 900 m² habitable avec son bardage en bois typique des belles demeures de la nouvelle Angleterre avait été affichée à la vente en 2022 au tarif faramineux de 29 millions de dollars (26,6 millions d’euros). Face au peu d’empressement des acheteurs à débourser ce montant, le propriétaire a accepté de réduire la note de 10 millions de dollars. Selon realtor.com, la demeure avait été acquise en 1996 pour seulement 1,75 million de dollars.

Possibilité de construire une deuxième propriété

Mais même avec un tarif revisité à la baisse, la maison avec ses 7 chambres à coucher bien utiles pour un père de 8 enfants, ne se vend pas toute seule. L’acteur a d’ailleurs payé de sa personne en se mettant en scène dans une vidéo où il vante les atouts de sa maison (voir ci-dessous) . Il rappelle au passage que les 20.000 m² de terrain offrent la rare possibilité dans ce secteur de rajouter une deuxième propriété de plus de 900 m² tout en restant un paradis pour l’équitation avec de superbes vues et un accès rapide à des plages très réputées.

Les professionnels interrogés par Realtor.com estiment que la propriété reste trop chère ou n’offre pas toutes les prestations pour la cible qu’elle vise. Ils pointent notamment que la localisation n’est pas de premier ordre au sein des Hamptons et que le style de la demeure commence à être daté au regard des attentes d’acheteurs prêts à débourser 20 millions de dollars. Et pour couronner le tout, dans ce cas particulier le fait d’être la propriété d’une star est plus un handicap qu’un atout. Lorsque la vedette en question est liée à une affaire d’homicide, ce «pedigree» justifie plus une décote qu’une plus-value. Certains professionnels suggèrent même au comédien de mettre plutôt sa propriété aux enchères sans prix de réserve.