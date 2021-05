Airbnb : le Var en tête des réservations pour cet été, Paris détrôné

En France, la part des nuitées rurales à doublé en moins de deux ans sur Airbnb (illustration). (PIXABAY / Reisefreiheit_eu)

Cet été, la plus grosse part des réservations sur Airbnb va concerner le Var, qui détrône ainsi Paris. La tendance est mondiale, avec des familles de plus en plus nombreuses sur la plateforme de locations saisonnières et le besoin de quitter les grandes villes en cette période de crise sanitaire.

Les destinations changent pour les adeptes d'Airbnb. Selon une étude de la plateforme de location sur les tendances marquantes de l'été 2021, les grandes villes sont délaissées. En 2015, les réservations en zones rurales représentaient moins de 10 % des nuitées. Ces séjours loin des villes ont parfois doublé ou triplé en 2021 comme au Royaume-Uni (48%), en France (45%), et au Canada (43%). En France, la part des nuitées rurales a doublé en moins de deux ans. Elle n'était que de 25 % en 2019, précise Le Parisien.

Ainsi, pour la France, deuxième marché pour Airbnb, ce n'est plus Paris qui est en tête des réservations mais le Var. Un département qui combine littoral, montagne et campagne. Le phénomène est mondial. Ceux qui ont choisi l'Italie, vont aller en Sardaigne plutôt qu'à Rome. En Espagne, Barcelone est délaissée au profit de la Costa Blanca. Et au Royaume-Uni, les Cornouailles sont une destination de choix, devant Londres.

Les grandes villes pour les longs séjours

Les grandes villes restent cependant le premier choix pour de longues durées. « Les trois premières destinations pour des séjours de longue durée sur Airbnb sont toutes des villes, précise le directeur général d'Airbnb au quotidien. À New York, 62 % des nuits d'été réservées dans la ville le sont pour des séjours de longue durée. C'est 40 % à Seattle et 43 % à Los Angeles cet été. Et c'est vrai dans le monde entier ».

Autre enseignement de cette étude. Les familles font de plus en plus appel à la plateforme de location. Les séjours avec au moins un enfant sont passés au niveau mondial « de 27 % de l'ensemble des nuitées réservées à l'été 2019 à 33 % à l'été 2021 ».