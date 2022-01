Airbnb, la plateforme de location de logements a récemment indiqué avoir reversé 93 millions d’euros de taxe de séjour aux communes françaises. Le 13 décembre dernier, Airbnb a publié un communiqué détaillant le montant des taxes de séjour, distribué aux différentes communes.

Airbnb, 93 millions d’euros de taxe de séjour versés aux communes françaises en 2021 / iStock-Kloeg008

Le principe de la taxe de séjour

En France, certaines communes peuvent réclamer aux touristes séjournant sur leur territoire, une taxe de séjour. Cette loi a été instaurée en 1910, pour aider les communes à financer leurs dépenses liées au tourisme. Ainsi, les vacanciers dormant dans des palaces, hôtels, résidences, meublés, chambres d’hôtes, villages de vacances, hébergement de plein air ou port de plaisance doivent payer cette taxe de séjour au logeur. Ensuite l’organisme ayant collecté la taxe doit la reverser à sa commune. Le prix de la taxe varie entre 1 et 5% du prix de l’hébergement. Le tarif est dû par personne et par nuitée. En tant que pourvoyeur de logements touristiques, Airbnb a le devoir de récolter les taxes de séjour de ses utilisateurs, puis de les reverser aux communes.

Chiffres clés de l’année 2021

Airbnb vient donc de dévoiler avoir versé 93 millions d’euros de taxe de séjour aux communes françaises en 2021, pour la période allant du 1er novembre 2020, au 31 octobre 2021. Sur le palmarès, nous trouvons Paris, à qui Airbnb a versé plus de 9,4 millions d’euros. Suivi de Marseille avec 1,9 M€, puis Nice avec 1,2 M€, et enfin Cannes avec plus de 1 M€.

Augmentation du tourisme rural

La plateforme a également indiqué avoir versé 27 millions d’euros aux communes françaises de moins de 3 500 habitants. Ce qui signifie que 29% du tourisme effectué sur la plateforme était à destination de communes rurales. Ce chiffre peut s’expliquer par la crise sanitaire, qui pousse de plus en plus de personnes à voyager dans des régions moins fréquentées. Par ailleurs en France, seules 7 000 communes possèdent des hébergements touristiques. Or, Airbnb a indiqué avoir versé des taxes de séjour à 29 000 villes françaises. «Pour de nombreuses villes et villages, ces revenus créent de nouvelles opportunités pour développer leur attractivité, avec des bénéfices à long terme à la clé pour les familles et les commerces locaux» a déclaré Emmanuel Marill, directeur d’Airbnb France. Ainsi, la plateforme joue un rôle important dans le développement du tourisme des petites communes.

Comparatif avec les années précédentes

En 2019, Airbnb avait indiqué avoir reversé 58 millions d’euros de taxe de séjour en France. Et en 2020, la plateforme n’avait pas communiqué ses chiffres. En effet, en raison de la crise sanitaire et des différents confinements, les revenus avaient largement chuté. Pour l’année 2021, Airbnb réalise son deuxième meilleur chiffre d’affaires en France, juste derrière les États-Unis. Créée en 2008, Airbnb a récolté plus de 4 milliards de dollars de taxes touristiques dans le monde depuis son lancement. Dont 315 millions d’euros distribués aux collectivités locales dans l’Union Européenne. Pour rappel, Airbnb collecte et reverse les taxes de séjour seulement depuis le 1er juillet 2018.