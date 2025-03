Agirc-Arrco : attention à ces mails et SMS frauduleux reprenant le nom et le logo du régime de retraite !

Des escrocs se cachent derrière des mails reprenant le nom et le logo de l’Agirc-Arrco. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Les personnes âgées sont souvent les premières cibles des escrocs, notamment sur Internet. L'Agirc-Arrco a donc lancé un appel à la vigilance le 19 mars dernier à l'intention de ses assurés. « Les SMS, appels ou emails (courriels) frauduleux se multiplient. Restez attentifs aux tentatives d’escroqueries ! » , alerte le régime de retraite complémentaire des salariés du privé dans son communiqué .

Des mails frauduleux usurpant le nom et le logo de l’Agirc-Arrco

L'organisme indique que ces messages « usurpent le nom et le logo de l’Agirc-Arrco afin de récupérer des données personnelles » et qu'il ne faut en aucun cas y répondre ni cliquer sur les liens qu'ils contiennent. Il conseille à ses assurés de changer régulièrement le mot de passe de leur espace personnel Agirc-Arrco et de leur boîte mail. « Ne transmettez jamais votre identifiant et votre mot de passe par email, SMS ou par téléphone » , peut-on lire dans le communiqué.

Les retraités victimes d'une usurpation d'identité doivent immédiatement changer le mot de passe piraté sur tous les sites ou comptes où il est utilisé, prévenir leur banque, conserver des preuves (mails, captures d'écran etc.), et porter plainte sur le site internet www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr . Ils peuvent aussi obtenir de l'aide auprès du service Info escroqueries en composant le numéro vert 0 805 805 817.