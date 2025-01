Aestiam étend son empreinte européenne avec une première acquisition en Espagne pour sa SCPI Linaclub

La société de gestion Aestiam marque une étape significative dans le développement de sa SCPI Linaclub avec sa première acquisition en territoire espagnol. Cette opération stratégique – réalisée quelques mois après le lancement de la SCPI en octobre 2024 – s'inscrit parfaitement dans la volonté du groupe de diversifier ses investissements à l'échelle européenne.Pour cet acteur historique de la gestion de fonds immobiliers, cette transaction représente non seulement une expansion géographique, mais aussi une confirmation de sa capacité à identifier des opportunités d'investissement prometteuses sur le marché européen.

Une implantation stratégique dans une zone industrielle catalane

L'opération porte sur un complexe industriel situé à San Iscle de Vallalta, dans la région dynamique de Barcelone. L'ensemble immobilier – d'une superficie de près de 4 900 mètres carrés – se compose de deux bâtiments à vocation industrielle.

Cette acquisition a été réalisée sous la forme d'un sale and lease back, une formule permettant au vendeur de devenir locataire des locaux tout en libérant des liquidités pour son développement. Cette structure d'opération présente un double avantage : elle offre une visibilité à long terme pour l'investisseur tout en permettant à l'entreprise occupante de renforcer sa structure financière.

Le montant de la transaction s'élève à 3,9 millions d'euros acte en main avec un taux de rendement net particulièrement attractif de 8% ! L'opération est sécurisée par un engagement locatif de longue durée, le preneur ayant signé un bail d'une durée ferme de 15 ans. Ces conditions favorables témoignent de la capacité d' Aestiam à négocier des termes avantageux pour ses investisseurs tout en maintenant une relation équilibrée avec ses locataires.

Un locataire de qualité dans un secteur porteur

Le site est occupé par Optral, une entreprise espagnole qui fait figure de référence dans son domaine. Spécialisée dans la conception et la fabrication de câbles à fibre optique et d'équipements optoélectroniques, Optral dispose d'une présence internationale remarquable, opérant dans plus de 70 pays via un réseau étendu de partenaires. Cette envergure internationale constitue un atout majeur pour la sécurisation des revenus locatifs.

La société – qui célèbre ses 35 ans d'existence – a su développer une expertise reconnue dans les secteurs stratégiques des télécommunications, de l'industrie, de l'énergie, de la marine et de la défense. Avec des implantations à Barcelone, Fraga, Madrid et jusqu'en Colombie, Optral témoigne d'un dynamisme qui en fait un locataire de premier plan pour la SCPI Linaclub .

La qualité des infrastructures et l'emplacement stratégique du site, proche de Barcelone, constituent des atouts supplémentaires pour cette acquisition. La région catalane – reconnue pour son économie de premier plan et sa position géographique privilégiée – offre des perspectives prometteuses pour la valorisation future de cet actif.

Une stratégie d'investissement alternative affirmée

Cette première acquisition espagnole illustre parfaitement la stratégie d'investissement de la SCPI Linaclub, lancée en collaboration avec Linavest (Groupe DLPK). La SCPI se distingue par son positionnement sur les actifs alternatifs, incluant l'hôtellerie, les locaux d'activité, les établissements de santé et les résidences gérées. Cette diversification sectorielle permet de réduire les risques tout en optimisant les perspectives de rendement.

Avec un objectif de distribution ambitieux – situé entre 6,5 et 7,0% (non garanti) – Linaclub propose aux investisseurs une exposition diversifiée sur le marché immobilier européen. Son périmètre d'intervention s'étend au-delà de l'Union européenne pour inclure le Royaume-Uni, la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein et l'Islande. Cette approche paneuropéenne offre aux investisseurs l'opportunité de bénéficier des différentes dynamiques de marché tout en maintenant une diversification géographique optimale.

Cette première opération en Espagne démontre la capacité d'Aestiam à identifier et à concrétiser des opportunités d'investissement attractives sur les marchés européens, tout en maintenant une approche prudente centrée sur la qualité des locataires et la sécurisation des revenus locatifs à long terme. Elle confirme également la pertinence de la stratégie d'investissement de Linaclub, qui vise à combiner rendement attractif et maîtrise des risques à travers une sélection rigoureuse d'actifs alternatifs en Europe.

La réussite de cette première acquisition constitue une base solide pour le développement futur de la SCPI, qui pourra s'appuyer sur cette expérience pour poursuivre son expansion sur d'autres marchés européens prometteurs. Dans un contexte de baisse des taux d’intérêt où les investisseurs recherchent des placements offrant à la fois rentabilité et sécurité, le positionnement de Linaclub sur les actifs alternatifs européens apparaît particulièrement pertinent.