Actifs : quelles sont les villes françaises les plus attractives pour les travailleurs ?

Orléans (Loiret) occupe la première place du classement des villes les plus attractives pour les actifs. (Jibs-breizh / Pixabay)

Les tendances repérées dans la quatrième édition du baromètre « Emploi et logement : le classement des villes où s’installer » viennent d'être dévoilées. Orléans, Mulhouse et Rouen sont les trois villes les plus attractives pour les actifs en tenant compte des salaires, de l'emploi et du prix des logements.

Après avoir étudié le nombre d’offres d’emploi en CDI par habitant, les prix de l’immobilier et le salaire médian dans 31 villes françaises, le courtier Meilleurtaux et le site de recherche Meteojob ont publié le quatrième baromètre « Emploi et logement : le classement des villes où s’installer ». Le Parisien a ainsi dévoilé qu'Orléans (Loiret), Mulhouse (Haut-Rhin) et Rouen (Seine-Maritime) sont les trois villes les plus attractives pour travailler.

Des situations disparates selon les communes

« Leur point commun, c’est d’être soit proche de Paris, soit relié à la capitale en TGV » , a précisé Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux. Après ces trois villes, le top 10 est composé, dans l'ordre, de Grenoble (Isère), Perpignan (Pyrénées-Orientales), Lille (Nord), Saint-Etienne (Loire), Metz (Moselle), Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) et Lyon (Rhône).

A titre d'exemple, Perpignan n'est pas la commune la plus attractive en matière d'emploi mais elle bénéficie d'un pouvoir d'achat immobilier particulièrement intéressant. Dans d'autres métropoles, à l'instar de Lille ou Lyon, la situation est inversée avec un marché de l'emploi dynamique mais un prix au mètre carré élevé.

Chute du pouvoir d'achat immobilier

Maël Bernier a par ailleurs tenu à alerter sur la tendance à venir, estimant que le pouvoir d'achat immobilier moyen n'allait pas évoluer à la hausse. En cause, notamment, la hausse des taux d'intérêt appliqués sur les crédits immobiliers. Celle-ci fait baisser la somme que les foyers peuvent espérer emprunter pour acheter leur logement principal.

Au-delà des dix villes françaises les plus attractives pour les actifs, le reste du classement est composé de Bordeaux (Gironde), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Rennes (Ille-et-Vilaine), Limoges (Haute-Vienne), Nantes (Loire-Atlantique), Tours (Indre-et-Loire), Dijon (Côte-d'Or), Le Mans (Sarthe), Caen (Calvados), Besançon (Doubs), Toulon (Var), Angers (Maine-et-Loire), Toulouse (Haute-Garonne), Nîmes (Gard), Strasbourg (Bas-Rin), Reims (Marne), Le Havre (Seine-Maritime), Montpellier (Hérault), Marseille (Bouches-du-Rhône), Nice (Alpes-Maritimes) et Paris, 31ème.