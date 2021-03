Acquisition emblématique en immobilier de bureaux à Saint-Denis (93) pour Amundi Immobilier

Il s'agit d'un des plus grands bâtiments en bois d'Europe : le Curve à La Plaine Saint-Denis (93) se développe sur 7 étages pour une surface globale de 24.000 m2. Cette acquisition emblématique avait été annoncée par Amundi Immobilier au moment du premier confinement en mars 2020, et a été confirmée en fin d'année dernière. La société de gestion a agi sur cette opération pour le compte des fonds qu'elle gère.

L'immeuble Le Curve est situé à La Plaine Saint-Denis (93), non loin du Stade de France. Ce quartier de première couronne va connaître un fort développement dans les années à venir. En effet, il fera partie des zones bénéficiaires des retombées des Jeux Olympiques en 2024, et surtout ce sera le futur hub régional de transport à l'échéance des travaux du Grand Paris en 2030. L'immeuble est intégré à la ZAC La Montjoie, un éco-quartier modèle au pied du RER B mixant logements, commerces, bureaux et espaces verts.

« Le Curve » est intégralement loué à deux locataires de premier plan dans le cadre de baux à long terme: l'Agence régionale de santé Île-de-France et le courtier en assurance Verspieren. Dessiné par le cabinet Chartier Dalix Architectes, ce bâtiment modulaire offre 7 plateaux de 2900 m2, 210 m2 de terrasse, 250 places de parking sur quatre niveaux de sous-sol et un local à vélos de 375 m2. Il met également à disposition de ses occupants un centre de fitness, un business center, un restaurant d'entreprise permettant de servir 800 repas, un espace bar, un lounge co-working, des casiers connectés, une e-conciergerie... « Le Curve » est considéré comme une « construction bioclimatique » respectant la charte environnementale de l'éco-quartier de la ZAC La Montjoie, avec un plafond d'émissions de CO2 limité au maximum. Il bénéficie de certifications environnementales de haut niveau (HQE niveau Exceptionnel, label Effinergie+, label E+C- Bâtiment à Énergie Positive et Réduction Carbone).

« Nous sommes ravis de participer, avec l'acquisition de Curve, au dynamisme de la Plaine Saint-Denis, résume Marc Bertrand, le nouveau Directeur Général d'Amundi Immobilier. Ce territoire devrait connaitre un développement exceptionnel, dans les prochaines années, soutenu par les Jeux Olympiques en 2024 et les travaux du Grand Paris. Cette acquisition emblématique du fait de la taille de sa structure en bois s'inscrit naturellement dans notre stratégie d'investissement Core/Core+ et illustre notre démarche ESG dans le choix de nos actifs. »