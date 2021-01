Acheter un logement: une préoccupation pour les 18-25 ans?

Le PTZ de 10.000 euros proposé par le patron de LREM suffira-t-il à faire basculer des jeunes de la location à l'achat immobilier?

Un prêt à taux zéro de 10.000 euros pour les 18-25 ans: c'est ce que propose Stanislas Guérini, le délégué général de La République en Marche pour aider les jeunes touchés de plein fouet par la crise. Le dispositif pourrait servir notamment à «financer un logement étudiant», explique le député de Paris. Une formule un peu floue qui mérite quelques précisions. «Ce "capital jeune" a vocation à aider les locataires à payer leur loyer ou leurs frais de scolarité ou les jeunes qui envisagent d'acheter un logement», explique au Figaro l'entourage de Stanislas Guérini qui reconnaît que la seconde perspective n'est pas forcément une préoccupation des 18-25 ans.

Qu'en est-il dans la réalité? Les experts que nous avons interrogés confirment que l'envie de devenir propriétaire concerne plutôt les 25-34 ans. «L'âge moyen de nos emprunteurs immobiliers avoisine les 27 ans, souligne Sylvain Lefèvre, président de La Centrale de Financement, courtier en crédit immobilier qui se dit «circonspect» par la proposition de Stanislas Guérini qui ne risque pas, selon lui, de faire basculer des 18-25 ans de la location à l'acquisition.

Mais il semble qu'un léger frémissement pointe malgré tout à l'horizon pour cette tranche d'âge. Parmi eux, plus d'un sur cinq (22%) affirme avoir déjà acheté un bien immobilier, selon un sondage Opinion Way pour le courtier en crédit immobilier Vousfinancer. «En 2020, les 18-25 ans représentaient 14% des personnes intéressées par l'achat d'un logement sur notre site», affirme de son côté Christine Fumagalli, présidente du réseau immobilier Orpi. Les villes/départements les plus recherchés sont Nice, Limoges, l'Essonne, Toulouse et Paris. «Dans un contexte plus favorable, nous pouvons imaginer que ces 10.000 euros pourraient constituer une base d'apport intéressante, dans le cadre d'un projet d'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Depuis plusieurs années, ce placement attire les jeunes Français, ayant la volonté de se créer un complément de revenu», ajoute Christine Fumagalli.

Mais tous n'ont pas les moyens de concrétiser ce projet. Ce pécule de 10.000 euros risque en effet de se révéler insuffisant pour ceux qui vivent dans les grandes métropoles où les prix, bien qu'ayant ralenti ces derniers mois, restent encore élevés. Ainsi, à Paris, le coût moyen d'un studio d'une vingtaine de m² dépasse allégrement les 200.000 euros. Les habitants des petites ou moyennes villes semblent ainsi plus concernés. En supposant qu'ils disposent d'un bon dossier. «Les deux principaux freins à l'acquisition pour ces jeunes sont l'apport personnel qui est faible ou inexistant et l'absence de CDI», souligne Sandrine Allonier, de Vousfinancer, courtier en crédit immobilier.

Or, près de 85% des acheteurs immobiliers disposent d'un CDI. «Ce dispositif est un pansement à la vraie problématique des jeunes, à savoir décrocher un emploi. Il faut avant tout travailler l'accès à l'emploi pour favoriser leur accès au logement», martèle Christine Fumagalli. Moins d'un jeune de 15-29 ans sur deux (44,6%) dispose en effet d'un emploi, selon l'Insee (contre 65,2% pour les 15-64 ans).