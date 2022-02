Achat immobilier : réduire les frais d’agence, c’est possible

Les agences immobilières ont l'obligation d'afficher dans leurs locaux ou sur leur site Internet le montant de leurs frais. (Geralt / Pixabay)

Les frais d'agence constituent un montant non négligeable lors d'un achat immobilier. Dans certains cas, il est possible d'en limiter le coût.

En France, les agences immobilières se rémunèrent par le biais des frais d'agence qui, n'étant pas encadrés légalement, peuvent faire l'objet de grandes disparités selon l'enseigne ou l'emplacement. Les agences immobilières ont l'obligation d'afficher dans leurs locaux ou sur leur site Internet le montant de leurs frais.

Deux options sont possibles lors d'un achat immobilier : mettre les frais d'agence à la charge du vendeur ou de l'acquéreur. Dans le premier cas, le montant des frais est généralement ajouté au prix du bien, ce qui revient au même. Or, si les frais d'agence sont à la charge de l'acheteur, ce dernier peut déduire la somme du montant global et donc réduire les frais de notaire, précise Challenges .

L'émergence d'agences en ligne

Puisque toutes les agences immobilières ne pratiquent pas les mêmes tarifs, nos confrères recommandent aux futurs acheteurs de comparer les propositions des agents et de ne pas hésiter à négocier ces frais. Dans les zones où la demande excède l'offre, un professionnel de l'immobilier préférera réduire légèrement sa commission si cela lui permet de conclure une vente avec de nouveaux clients, d'autant que le marché est de plus en plus concurrentiel.

Enfin, Challenges rappelle que des agences immobilières ont émergé en ligne ces dernières années. Leurs tarifs sont parfois plus attractifs que les agences traditionnelles.