Achat immobilier : les refus de prêts se multiplient, les banques de plus en plus prudentes

Le taux de refus de prêts immobiliers est notamment passé de 5 à 15 % chez Vousfinancer, et la tendance s'observe dans la plupart des banques. (Pixabay / geralt)

Les banques accordent de moins en moins de crédits depuis le début de l'année 2020. Compte tenu des recommandations du Haut Conseil à la stabilité financière (HCSF) et de la situation économique plombée par la crise sanitaire du Covid-19, les critères appliqués pour accorder un prêt immobiliser sont plus stricts qu'avant.

Il est de plus en plus difficile pour les Français de financer leur achat immobilier. La difficulté ne tient pas aux taux d'intérêt, qui restent extrêmement bas, mais aux banques qui accordent de moins en moins de prêts. En un an, le taux de refus est passé de 5 à 10 % chez Vousfinancer et de 10 à 15 % chez Cafpi, rapporte Le Figaro.

Un contexte économique tendu

D'une part, les banques sont plus fermes qu'auparavant. Elles suivent les recommandations faites par le Haut Conseil à la stabilité financière (HCSF) en décembre 2019 sur les critères d'obtention d'un crédit : la durée de l'emprunt ne doit pas aller au-delà de 25 ans et le taux d'endettement ne doit pas dépasser 33 % des revenus.

D'autre part, la crise du Covid-19 dissuade les banques de prendre des risques. Les établissements bancaires y regardent désormais à deux fois avant d'accorder un prêt au-delà de 15 ans. Le secteur d'activité du candidat est aussi pris en compte. Les salariés en chômage partiel sont notamment affectés : les banques leur demandent d'attendre avant d'engager leur projet immobilier.

Un marché à deux vitesses

Pour les meilleurs profils aux yeux des banques, les taux actuels leur permettent d'obtenir des prêts en dessous des 1 % sur vingt ans. « C'est un marché à deux vitesses, avec ceux qui peuvent emprunter à des taux proches des records et ceux qui sont de fait exclus du crédit », analyse Sandrine Allonier, directrice de la communication et porte-parole de Vousfinancer.

La crise sanitaire du coronavirus et les différents confinements ont perturbé le marché immobilier. Cette année, la production de crédit a baissé de 20 % à 25 % par rapport à l'année précédente. Compte tenu du reconfinement, le retard ne sera probablement jamais rattrapé pour l'année 2020.