Achat immobilier : la surface disponible pour 265 000 € varie beaucoup en France

La même somme permet d'acheter un logement de 100 m² ou plus dans certaines villes, et seulement un studio de 25 m² à Paris. (illustration) (Pixabay / geralt)

Un logement coûte en moyenne 265 000 € en 2020. Pour cette somme, on peut obtenir des surfaces bien différentes selon les villes que l'on cible sur le territoire, d'après le baromètre LPI-SeLoger. Mieux vaut choisir Saint-Étienne, Le Havre ou Reims si l'on cherche l'espace plutôt que Paris, Lyon et Bordeaux.

En 2019, le prix moyen d'un logement en France était de 251 000 €. Un an plus tard, après une hausse de 5,8 %, il faut débourser 265 000 € en moyenne pour acheter un bien immobilier. Avec une telle somme, la surface disponible est très différente en fonction de la région ou de la ville choisie, selon le baromètre LPI-SeLoger publié mardi 5 janvier.

Une surface 628 % plus grande

Certaines villes sont plus attrayantes que d'autres. Pour exemple, à Saint-Étienne, la surface disponible pour 265 000 € est 628 % plus importante qu'à Paris. On peut y acheter un logement de 182 m², alors que la même somme ne permettra d'acquérir qu'un logement de 25 m² à Paris.

Derrière Saint-Étienne, Le Havre et Reims représentent aussi des lieux d'achat immobilier intéressant. Ces mêmes 265 000 € permettent d'y acheter des logements de 119 m² en Seine-Maritime et de 100 m² à Reims. Avec Saint-Étienne, ces deux villes représentent le meilleur achat en termes de rapport qualité-prix.

Du simple au double selon les villes

D'autres villes restent abordables. On obtient quasiment le double d'espace si on décide d'acheter son bien à Toulon (99 m²) et Grenoble (94 m²) plutôt qu'à Lyon (47 m²) ou Bordeaux (53 m²). Des grandes villes telles que Marseille (81 m²) et Montpellier (78 m²) permettent aussi d'envisager l'achat d'un logement beaucoup plus spacieux.

À cause de l'augmentation des prix de 5,8 % entre 2019 et 2020, les acheteurs potentiels devront désormais consacrer un budget plus important pour acheter le même espace. En effet, cette hausse n'a pas été compensée par celle du pouvoir d'achat, limité à 0,5 % en 2020.