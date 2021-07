Accor veut lancer un « Airbnb du télétravail » en louant ses chambres aux entreprises en journée

Accor veut accueillir les télétravailleurs dans ses chambres, en journée (illustration). (Pixabay / davidlee770924)

Le secteur de l'hôtellerie est touché de plein fouet par la crise sanitaire. Pour diversifier son activité, le PDG du groupe Accor a ainsi annoncé ce vendredi son intention de louer les chambres de ses établissements pendant la journée via une plateforme en cours de création. Ces nombreux espaces inutilisés seraient proposés aux entreprises pour accueillir leurs salariés en télétravail.

Le groupe Accor planche actuellement sur la création d'une plateforme qui lui permettrait de louer ponctuellement les chambres non-occupées de ses hôtels à des entreprises. Celles-ci pourraient ainsi faciliter le télétravail de leurs employés en leur proposant ces espaces. Le service devrait être disponible « dans les six à 12 mois qui viennent », a précisé le PDG du géant hôtelier, Sébastien Bazin, dans un entretien accordé aux Echos.

Des chambres vides la journée

« Nous pouvons devenir le Airbnb du "flex office" », a affirmé le dirigeant. Il a estimé que les chambres des 5 200 établissements du groupe Accor « peuvent accueillir formidablement, dans chaque quartier, à moins de 10 minutes à pied ou à vélo, tous les télétravailleurs qui le souhaitent ». Ces espaces sont fréquemment inutilisés pendant la journée. Le portail en cours de développement indiquera leur disponibilité en temps réel et permettra de les réserver.

Ces nouveaux revenus seraient les bienvenus en pleine crise sanitaire. L'activité hôtelière a repris mais les taux d'occupation restent bien inférieurs à ceux enregistrés avant le début de l'épidémie de Covid-19.

Une solution qui existe déjà

Sébastien Bazin n'est pas le premier à avoir imaginé une telle solution commerciale. Avant la pandémie, des plateformes comme soroom-hotel rendaient déjà possible la réservation d'une chambre pendant la journée, sur des tranches horaires pouvant s'étendre entre 8 h et 22 h. Ces formules peinaient cependant à séduire les sociétés et leurs collaborateurs.

Les entreprises les jugeaient souvent trop coûteuses et insuffisamment sécurisées au niveau numérique. Les salariés eux, n'estimaient pas toujours disposer d'un environnement propice au travail. Accor va donc devoir les convaincre.