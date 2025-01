À Saint-Jean-Cap-Ferrat, cette villa avec funiculaire privé est à vendre pour 45 millions d’euros

Moins courant que l’héliport et bien utile sur le terrain escarpé de la presqu’île des milliardaires, le funiculaire est un «petit plus» pour cette propriété de grand luxe.

Dans le monde feutré des villas de millionnaires et de milliardaires, il est de bon ton de pouvoir étaler des équipements peu courants. Oubliez la piscine, le spa, le home cinéma, la cuisine professionnelle, le jardin paysager, le parking pour 8 voitures... il s’agit quasiment de l’équipement «standard». Pour étonner cette clientèle habituée au grand luxe, il faut savoir se montrer plus imaginatif ou répondre à des besoins spécifiques. Villa validée par un grand maître feng shui , salle de Mah-Jong ou cuisine Hibachi (grillade japonaise) pour séduire une clientèle asiatique, par exemple. Salle de bowling privée ( comme chez le chanteur Billy Joel ), salon de coiffure, studio d’enregistrement de musique sont les bienvenus.

Côté transports: le garage à bateau, l’amarrage direct pour son yacht ou l’héliport, reste du meilleur effet. Et si vous optez pour un secteur escarpé comme Saint-Jean-Cap-Ferrat, le funiculaire peut être du meilleur effet. C’est en tout cas ce qui est proposé pour cette propriété de 700 m² habitables disposant de 7 chambres. Cette réalisation contemporaine a beau disposer de 4800 m² de terrain, les m² de terrain plat se font très rares. Résultat: une construction sur plusieurs niveaux, accessible par la route, et des équipements qui se répartissent dans la pente. C’est pourquoi, en plus de deux ascenseurs intérieurs, cette villa proposée à 45 millions d’euros sur le réseau John Taylor dispose également d’un funiculaire. Il permet de relier le point bas de la demeure au promontoire sur lequel est installée la piscine pour offrir la meilleure vue.

En location pour 100.000 €/semaine

«C’est assez sportif, donc ce type d’équipement est le bienvenu dans ce secteur escarpé» , reconnaît Oleg Khokhlov en charge de cette commercialisation pour le compte du réseau John Taylor. À tel point, que cet équipement n’est pas si unique que cela puisqu’il en existe d’autres à Saint-Jean-Cap-Ferrat ou à Villefranche-sur-Mer. Il en a d’ailleurs une autre en vente pour le moment. «Mais dans cet autre cas de figure, c’est plus compliqué car il n’y a pas d’accès en voiture jusqu’à la villa, il faut prendre le funiculaire» , précise-t-il.

À défaut d’être la seule à disposer d’un funiculaire, cette villa à 45 millions (proposée à la location pour 70.000 à 105.000 euros la semaine) affiche de belles prestations: domotique, piscine intérieure et extérieure, cuisine professionnelle, salle de sport, salle de massage, hammam, sauna, jacuzzi, cave à vin et même un générateur de secours en cas de panne électrique. À ce niveau de prix, la clientèle visée par ce genre de bien est quasi exclusivement étrangère. Mais malgré la rareté de ce genre de bien, la clientèle fortunée renâcle parfois face au coût de l’IFI et prend son temps pour se décider ou négocier le meilleur tarif possible, sachant que la villa est à la vente dans ce réseau depuis plus d’un an.