À qui va profiter le PTZ, prolongé jusqu’en 2023?

Le Prêt à taux zéro, qui devait s’arrêter fin 2022, sera prolongé d’un an, avec les mêmes conditions de ressources.

Le dispositif du Prêt à taux zéro (PTZ) est prolongé d’un an jusqu’à la fin 2023, a annoncé mercredi la ministre du Logement Emmanuelle Wargon. Le «PTZ», qui aide les ménages à accéder à la propriété et permet de solliciter des prêts en partie sans intérêt auprès des banques, «devait s’arrêter fin 2022, on le prolongera bien jusqu’à fin 2023», a déclaré la ministre sur BFM Business (voir le tweet ci-dessous). Une bonne nouvelle pour les primo-accédants qui sont souvent dépourvus d’épargne et ne disposent pas toujours de revenus élevés pour obtenir un crédit immobilier.

Par ailleurs, les conditions de ressources, que le gouvernement envisageait de modifier comme pour les APL, ne changeront finalement pas, a-t-elle également indiqué. «Nous avions envisagé une réforme dans laquelle on changeait le mode de prise en compte des ressources (...), c’est très complexe à mener et donc on ne le fera pas au 1er janvier 2022, donc il est maintenu tel quel jusqu’à fin 2023», a précisé Emmanuelle Wargon.

Les contours du «Pinel+» la semaine prochaine

Un bémol, et il est de taille: à peine 67.000 PTZ (66.732 exactement) ont été distribués en 2020 en France, selon la société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété. Plus des trois quarts (79%) concernent le neuf. Montant total? 3,5 milliards d’euros, soit un peu plus de 52.000 euros par dossier. Côté profil, on entend souvent que le PTZ profite aux ménages intermédiaires et modestes. C’est vrai pour les premiers: près de la moitié (48,3% contre 47,6% en 2019) des PTZ a été accordée à des ménages gagnant entre 2,5 à 3,5 smic. En revanche, à peine plus de 9% (contre 10,2% en 2019) des PTZ ont bénéficié aux ménages modestes (moins de 2 smic) contre 21% (23% en 2019) pour les revenus aisés (plus de 3,5 smic).

Le dispositif Loi Pinel, qui a bénéficié à environ 50.000 ménages en 2020, destiné aux futurs propriétaires qui comptent louer leur bien (ils ont droit à une aide à l’achat s’ils s’engagent à demander un loyer inférieur au marché), est quant à lui maintenu «jusqu’à fin 2024», a encore ajouté la ministre, qui présentera la semaine prochaine les contours du nouveau Pinel, baptisé «Pinel+», à partir de 2023. Selon la ministre, ce décret comportera «à la fois des critères environnementaux et des critères de qualité, mètre carré minimum par typologie d’appartements par exemple».