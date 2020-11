À la Porte de la Chapelle, un ancien site SNCF change de visage

En plein cœur du Grand Paris, Chapelle International accueillera d'ici 2023, 3000 nouveaux habitants et 3000 salariés.

Dans le 18e arrondissement de Paris, un nouveau quartier s'installe peu à peu dans le paysage urbain. Son nom? Chapelle International. Sur une ancienne emprise ferroviaire, donnant sur le rond-point de la Porte de la Chapelle, ce projet de 7 hectares, lancé en 2008, devrait voir le jour d'ici 2023. Montant des travaux? Près de 25 millions d'euros.

Aménagé par Espaces Ferroviaires, filiale de la SNCF et imaginé par Charles Pictet Architectes et Atelier Martel, ce quartier mixte de 150.000 m² - à ce jour, plus de 100.000 m² ont déjà été livrés - se partage entre des logements, des bureaux, des équipements publics (écoles, crèches, terrains de sport, gymnase, ferme urbaine...) ou encore des espaces verts. Et ce n'est pas tout. Deux innovations se sont greffées au projet.

Tout d'abord: un hôtel logistique multimodal de 45.000 m², désigné lauréat des MIPIM Award 2018. Mais ne vous y trompez pas: il ne s'agit pas de loger des personnes. Ce gigantesque hangar doté d'un terminal de 400 mètres de long et connecté au réseau ferré nord, permettra d'acheminer les marchandises par le train. Elles arriveront dans des conteneurs préremplis qui seront directement transposés par des ponts roulants sur des véhicules propres.

Le projet s'articulera aussi autour d'un concept très en vogue aux États-Unis: le SOHO (Small Office Home Office). Comprenez: un bureau à domicile. Dit autrement, il s'agit d'un bâtiment où vous pouvez à la fois travailler et vivre. À Chapelle International, ce sont 8000 m² de SOHO qui sortiront de terre, dont une partie (plus de 5100 m²) sera livrée par le bailleur social parisien, la RIVP (Régie immobilière de la ville de Paris). Avec des espaces de travail de 15 à 75 m² et des logements allant du studio au T5.

Les habitants, qui signeront des baux de 3, 6 ou 9 ans, pourront y pratiquer n'importe quel métier indépendant (artisans, créateurs, professions libérales...), à la manière des artistes qui vivent et créent leurs œuvres dans leur maison-atelier. «Les professionnels du 18e ont déjà intégré nos premiers SOHO cet été et ce sont maintenant des activités aussi variées que la photographie, une école de tatouage, une entreprise spécialisée dans la maroquinerie ou encore un espace de co-working qui sont aujourd'hui présents à Chapelle International», explique-t-on au sein de la RIVP. Un nouveau laboratoire d'idées pour un quartier en plein renouveau.