À Dubaï, ces tours jumelles seront reliées par la piscine privative du dernier étage

Dans ce projet d’ultra-luxe, le prix des appartements débutera à 11 millions de dollars. Et le double duplex du dernier étage avec sa piscine privative connectant les deux tours devrait dépasser les 100 millions.

Il faut croire qu’à Dubaï l’heure n’est pas à lever le pied sur les projets ultra-luxueux. L’un des nouveaux programmes prévus dans l’émirat déjà célèbre pour son Burj Khalifa (la plus haute tour du monde) ou pour son hôtel Burj al-Arab consiste en d’originales tours jumelles. L’immeuble dessiné par le célèbre cabinet d’architectes Foster + Partners culminera à 180 mètres et ne comportera que 63 appartements et 10 villas, chacun disposant (au moins) d’un niveau complet. Un projet à 1 milliard de dollars selon les chiffres évoqués par l’agence Bloomberg.

Baptisé Regent Residences Dubai, Sankari Place, ce projet du promoteur Sankari en partenariat avec la compagnie britannique Intercontinental Hotels Group (IHG), doit être bâti du côté de la marina de Marasi. Un emplacement qui doit permettre de bénéficier de vues panoramiques sur le front de mer, les levers et couchers du soleil mais aussi sur le Burj Khalifa tout proche. Avec leur forme torsadée, ces tours jumelles prennent un aspect de cascades avec les piscines privatives et leur immense terrasse sur chaque niveau qui se décalent progressivement.

Lobby privatif

Ici, le premier prix pour un appartement est prévu pour s’afficher à 11 millions de dollars (10,7 millions d’euros) et devrait dépasser les 100 millions de dollars (97,5 millions d’euros) pour «l’ultra penthouse» du dernier niveau . Il est vrai que pour ce dernier, les architectes se sont surpassés pour créer un logement d’exception. Il s’agira ni plus ni moins de deux duplex occupant le sommet des tours reliés entre eux par une piscine et sa passerelle. Et pour faire bonne mesure, ce logement d’exception de près de 2800 m² disposera d’un ascenseur privatif et même d’un lobby dédié. Le service hôtelier sera assuré par IHG.

Preuve de l’accélération du marché de grand luxe à Dubaï, les ventes à plus de 10 millions de dollars ne représentaient que 23 transactions en 2019 alors qu’elles s’approchent désormais des 500 unités. Même si la tendance dans l’émirat se distingue du reste du monde avec des hausses annuelles de prix et de loyers pouvant attendre 20%, l’heure semble désormais à plus de modération. Mais les paramètres démographiques devraient continuer à maintenir la dynamique du marché: Dubaï qui comptait 3,6 millions d’habitants en 2023 pourrait bondir à 5,8 millions en 2040 selon les projections officielles.