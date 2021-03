A crédit ou en leasing, quelle est la meilleure solution pour acheter une voiture ?

Hors prêts personnels, 80% des voitures neuves ont été financées en LOA au cours de l'année 2020 (Crédit photo: © comzeal - stock.adobe.com)

Pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, la question du type de financement revient régulièrement sur la table. Alors, faut-il rester sur le traditionnel crédit auto ou opter pour une LOA ?

Par MoneyVox,

Hors prêts personnels, 80% des voitures neuves ont été financées en LOA au cours de l'année 2020 selon l'Association Française des sociétés Financières. Un mode de financement qui s'étend même aujourd'hui au marché des véhicules d'occasion. Les Français ont-ils raison de choisir la location avec option d'achat ? Quels sont les bénéfices de cette solution ? Un prêt auto classique n'est-il pas plus avantageux ? Le match entre ces deux outils de financement.

Pourquoi la LOA fait-elle un tabac en France ?

Sans nul doute, la location avec option d'achat est désormais un moyen incontournable d'acheter une voiture neuve ou d'occasion. Ceci est lié à plusieurs facteurs. Tout d'abord, les ménages sont de moins en moins attachés au concept de « possession » d'un objet.

Seconde explication : la mise en avant de la LOA par l'intermédiaire des publicités et dans les concessions automobiles. Les constructeurs ont tout à gagner à valoriser cette façon de commercialiser leurs véhicules. En effet, lorsqu'un client signe une location avec option d'achat, il revient généralement vers la même marque pour le contrat suivant. De plus, le parc automobile est renouvelé plus souvent : comptez environ 3 ans pour une LOA, tandis que de façon générale, les Français conservent en moyenne leur voiture 6 ans.

Quels sont les avantages et les inconvénients de la location avec option d'achat ?

Par rapport à un crédit auto, la LOA permet à la fois davantage de souplesse et un budget mensuel maîtrisé. En effet, le contrat de location avec option d'achat prévoit deux possibilités à son terme : rendre le véhicule au constructeur ou lever l'option et ainsi en devenir propriétaire. Choisir la restitution présente l'avantage considérable de ne pas avoir à se charger de la revente de la voiture, incluant photos, annonce, essais, négociations, etc. Par ailleurs, le loyer mensuel payé lors d'une LOA inclut très fréquemment l'entretien courant du véhicule. Nul besoin de prévoir de payer les révisions tous les 15 000 ou 20 000 kilomètres. Peuvent éventuellement être inclus en supplément une extension de garantie et l'assurance auto.

En revanche, lors de la restitution de la voiture au garage, il faudra veiller à l'état du véhicule. Rayures, accrocs ou tâches peuvent vous être facturés très cher ! Le kilométrage parcouru chaque année est également à surveiller. En effet, le prix du loyer mensuel dépend du kilométrage choisi, et chaque dépassement est facturé.

Le crédit auto est-il plus intéressant qu'une LOA ?

Bien qu'il soit moins utilisé, le crédit auto présente toujours certains avantages en comparaison avec une LOA. Ici, nul besoin de vous en tenir à un certain kilométrage. Vous êtes également le seul concerné lorsque vous avez un accrochage avec votre voiture ou que vous en salissez l'intérieur. En revanche, c'est à vous seul de vous occuper de la revente de votre véhicule et de payer les factures d'entretien.

Revenons sur l'aspect prix. Bien que l'entretien vous incombe, le coût global d'un crédit auto reste généralement inférieur à celui d'une LOA. Un paradoxe puisque les mensualités d'un prêt auto sont supérieures à celles d'une LOA. En effet, la souplesse du leasing se paye. Le crédit auto peut inclure ou non un apport, selon votre choix, tandis qu'une LOA inclut très fréquemment un premier loyer majoré, ainsi qu'une valeur résiduelle à régler si vous souhaitez devenir propriétaire de votre voiture.