À 75 ans, elle achète la maison qu'elle a louée pendant 36 ans

TÉMOIGNAGES - Profitant du prix intéressant proposé par son bailleur social, Nadine devient propriétaire à 75 ans, incitée à le faire notamment par ses enfants.

C'est un peu notre conte de Noël en version immobilière. Une histoire peu commune dans l'univers du logement social où bon nombre de locataires attachés à la liberté que leur offre leur statut ne parviennent jamais à franchir le pas vers la propriété. À 75 ans, dont 36 passées à louer sa maison de Vitré (Ille-et-Vilaine), Nadine Chauvigné avait exactement ce profil. Pourtant, profitant d'un dispositif avantageux de vente de logements HLM par son bailleur-constructeur Aiguillon, elle vient de rejoindre l'univers des propriétaires.

«Sans mes enfants, je n'aurai sans doute pas fait ce choix, admet-elle. Moi, cela ne m'apporte pas grand-chose directement, je me suis toujours senti bien ici et ai toujours considéré cette maison comme la mienne. Mais finalement avec un prix d'achat vraiment intéressant et un remboursement de prêt qui dépasse d'à peine 20 euros mon loyer, l'occasion est belle. Cela me permettra surtout de transmettre quelque chose à mes enfants.» Cette maison, elle s'y est installée à 39 ans lorsqu'elle s'est retrouvée seule avec un jeune enfant à charge. Et avec ce statut de famille monoparentale en ayant à cœur d'élever son fils le mieux possible sans le priver de rien, impossible de se constituer un apport.

Et c'est là qu'elle a été approchée par son bailleur pour lui proposer d'acheter la maison l'an dernier. «Mon fils m'a rapidement dit: «N'hésite surtout pas», explique-t-elle. Avec les réductions de prix, l'absence de frais d'agence, les frais de notaire réduit, cette maison en plein centre de Vitré était proposée à 94.000 euros, quasiment un tiers en dessous des prix du marché. J'ai vu autour de moi bon nombre de locataires disposant de plus gros moyens qui n'ont pas voulu saisir cette chance. Le statut de locataire les rassure.»

Pas de banque pour une emprunteuse de 75 ans

Restait une difficulté à franchir pour Nadine et de taille: celle du financement. «Aucune banque n'était prête à se lancer avec une acheteuse de 75 ans malgré la caution de mes deux enfants», admet-elle. Elle a finalement mis en place un financement familial avec l'aide de son frère et d'un fils. Un parcours qui pourrait inspirer d'autres accédants à la propriété. «Depuis quelque temps, vu la baisse de nos ressources nous sommes incités à vendre une partie de notre parc, explique Florence Beneytout, chargée de mission vente HLM. Nous avons commencé plutôt par des maisons et depuis deux ou trois, ce sont en majorité des logements collectifs.»

Pour être autorisé à la vente dans ce cadre légal spécifique des ventes de HLM, il faut que le logement ait été construit ou acheté depuis au moins 10 ans que son DPE (diagnostic de performance énergétique) ne soit pas inférieur à la lettre E et qu'il ait été suffisamment entretenu par le bailleur. Afin d'éviter de mettre ses acheteurs en difficulté, Aiguillon s'oblige par ailleurs à ne proposer que des logements ne nécessitant aucun gros travaux dans les 5 ans qui suivent la vente. La maison de Nadine Chauvigné a ainsi bénéficié d'une importante réhabilitation deux ans avant la vente.

Des volumes modestes

Les volumes de ventes restent modestes car les freins sont importants. Ainsi, Aiguillon qui gère 16.000 logements n'en a cédé longtemps qu'une dizaine par an avant de passer désormais à une trentaine et de viser la cinquantaine. Et si les ventes aux occupants sont prioritaires et bénéficient d'une décote spécifique de 10%, moins d'un quart des achats sont réalisés par les anciens locataires des lieux (ou d'autres locataires provenant du parc social). «Il faut proposer une pédagogie et un accompagnement spécifiques à ce public, souligne Jean-Marc Josse, responsable commercial Imoja (filiale d'Aiguillon dédiée à l'achat immobilier). La plupart de ces locataires ne sont jamais projetés comme propriétaires, il faut les aider à comprendre le fonctionnement d'une copropriété, les aiguiller dans le système bancaire, etc.» Mais une fois que ces obstacles sont franchis, les résultats sont concluants. Les banques financent, semble-t-il, assez volontiers ce genre de rachat (pour peu que l'acheteur ne soit pas trop âgé...) et Aiguillon ne recense pour l'instant qu'une revente forcée en 10 ans.