7 idées reçues sur les SCPI

De plus en plus de Français sont tentés de souscrire des parts dans des sociétés civiles de placement immobilier. Pourtant, plusieurs préjugés existent sur ces fonds immobiliers non cotés. Passage en revue des principaux aprioris - souvent faux - sur la « pierre papier ».

Idée reçue n°1 : Les SCPI ne sont pas accessibles pour les jeunes :

FAUX. Il est possible d'acquérir des parts dans une société civile de placement immobilier (SCPI) pour à peine quelques centaines d'euros. Un montant à la portée d'un jeune adulte et largement inférieur à la somme nécessaire pour acheter un appartement et, a fortiori, une maison. Par exemple, la part de la SCPI Mistral Sélection de Swiss Life Asset Managers est proposée à partir de 180 euros.

Idée reçue n°2 : Les SCPI ne sont pas finançables à crédit :

FAUX - À l'image de l'immobilier direct (ou « immobilier physique »), l'investissement dans l'immobilier indirect (plus communément appelé « pierre papier ») peut être réalisé via un prêt contracté auprès d'une banque. L'idéal est d'emprunter sur une durée longue pour que les loyers versés au prorata des parts détenues dans la SCPI couvrent au minimum les mensualités de remboursement du crédit.

Idée reçue n°3 : Les SCPI sont investies uniquement dans des bureaux :

FAUX - Les bureaux d'entreprise ne sont pas les seuls biens acquis par les fonds immobiliers. Sur les 223 SCPI recensées par l'Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) au 31 décembre 2023, environ 60% étaient investies dans des bureaux, 11% dans la santé et l'éducation (cliniques privées, maison de retraite, résidences étudiantes...), 7% dans les commerces, 5% dans le résidentiel (logements d'habitation), 2% dans la logistique et les locaux d'activité (entrepôts, plateformes...) et 0,5% dans les hôtels et centres de loisirs. Les près de 15% restants regroupent les SCPI diversifiées, investies dans plusieurs types d'actifs.

