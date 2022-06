6ème et 7ème augmentations du prix de part de la SCPI Sélectipierre 2 (Fiducial Gérance) sur T1 2022

Moins d’un an après l’augmentation de son prix de part de 3% le 1er mai 2021, la SCPI Sélectipierre 2 a réitéré l’évènement au bénéfice de ses associés, cette fois-ci avec une revalorisation de 2%, effective au 3 janvier 2022. Et de façon tout à fait exceptionnelle, un second coup de pouce a été donné quelques semaines plus tard, le 1er mars 2022 : +0,66%. Depuis le démarrage de la pandémie de Covid-19 en janvier 2020, cette SCPI patrimoniale de bureaux parisiens gérée par Fiducial Gérance aura donc revalorisé 4 fois son prix de part, pour plus de 8% de hausse de valeur cumulée. Cette dernière revalorisation est aussi la 7ème de cette SCPI qui avait variabilisé son capital en octobre 2017.

Malgré les 2 précédentes revalorisations de mai 2020 et mai 2021, Sélectipierre 2 restait fortement décotée

Avec une valeur de reconstitution de 823,60€ par part au 31/12/2020 (publiée en juin 2021), la SCPI Sélectipierre 2 affichait une décote de 10% exactement à l’issue de la cinquième revalorisation de son prix de part effectuée le 1er mai 2021 (de 720€ à 742€), soit le maximum réglementaire. Il était donc logique que la société de gestion Fiducial Gérance procède à une nouvelle revalorisation de sa SCPI à court terme. Les deux hausses de prix de part -la 6ème et la 7ème depuis que cette SCPI a abandonné son statut de SCPI à capital fixe- décidées par la société de gestion au 1er trimestre 2022 (+2% à 760€ net acheteur le 3 janvier puis +0,66% à 765€ le 1er mars) avaient donc pour objectif de se donner une petite marge de manœuvre par rapport à une éventuelle hausse supplémentaire des expertises qui serait actée à fin 2021. La nouvelle valeur de reconstitution de la SCPI qui devrait être publiée à la fin du 1er semestre 2022 donnera une idée du potentiel supplémentaire de revalorisation du prix de part, la hausse n’est donc peut-être pas terminée, au plus grand bénéfice des associés historiques de cette SCPI…

Cette double revalorisation montre la forte résilience de la SCPI Sélectipierre 2 après 2 ans de pandémie de Covid-19

Loin d’avoir entravé la dynamique haussière du prix de part de cette SCPI dont le patrimoine est investi à 72% dans Paris intra-muros, et à 64% en actifs de bureaux, le Covid-19 a au contraire mis en valeur sa très grande résilience comparée à celle des autres SCPI, dont certaines ont connu une baisse significative de distribution. Si l’on fait le bilan depuis l’ouverture du capital de cette SCPI en octobre 2017, il ne se sera pas écoulé une année sans que les associés bénéficient d’une revalorisation du prix de part. De 654€ en octobre 2017, le prix de part est ainsi passé à 695€ le 1er juin 2018, puis à 705€ le 1er mars 2019, à 720€ le 1er mai 2020, à 742€ le 1er mai 2021, à 760€ le 3 janvier 2022, et enfin à 765€ le 1er mars 2022. En intégrant la hausse de prix implicite d’octobre 2017 par rapport au dernier prix du marché secondaire constaté avant la variabilisation du capital de la SCPI (552,91€ par part net acheteur sur les échanges de T2 2017, avant la suspension du marché secondaire), les associés historiques ont donc encaissé 7 hausses de prix pour un cumul de performance de 38% !

« L’année 2021 s'est illustrée par un développement maîtrisé de Sélectipierre 2 - Paris avec à la fois une politique d’arbitrage génératrice une nouvelle fois de plus-value comptable et une stratégie d’investissement permettant de préserver la qualité intrinsèque du patrimoine » résume la société de gestion pour contextualiser ces récentes hausses du prix de part de sa SCPI phare.