5 façons de réduire vos impôts selon votre profil

La fin de l'année approche et il ne reste plus que quelques jours pour effectuer les placements qui vous permettront de réduire votre impôt sur le revenu pour l'année 2021. Il existe un grand nombre de moyens de faire baisser son impôt sur le revenu pour un particulier français, et notamment via des dons ou des investissements.

Découvrez dans cet article 5 moyens de faire baisser sa facture à l'administration fiscale en fonction de votre profil.

Le philanthrope

Vous avez le cœur sur la main et souhaitez soutenir des causes qui vous tiennent à cœur ? Vous pouvez déduire de votre impôt une partie des dons reversés à certains organismes. Ainsi, les dons à des organismes d'intérêt général permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66 % de la somme versée, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Les dons à des associations venant en aide aux personnes en difficulté permettent eux de bénéficier d'une réduction d'impôt correspondant à 75 % des versements, dans la limite de 1 000 euros (pour les dons effectués en 2021). La fraction qui excède 1 000 euros donne droit à une réduction d'impôt de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Notez qu'en cas de dépassement des 20 % du revenu imposable, l'excédent pourra être reporté sur les 5 années suivantes.

L'amoureux de la pierre

Vous avez confiance dans la pierre et ne jurez que par l'investissement immobilier ? Vous pouvez envisager un investissement en loi Pinel. Cet investissement en direct dans un bien immobilier éligible (bâtiment d'habitation collectif neuf situé dans certaines zones définies) permet de réduire son impôt sur le revenu de 12 %, 18 % ou 21 % du montant investi (plafond annuel d'investissement de 300 000€) selon que l'on s'engage à le louer 6, 9 ou 12 ans.

Notez qu'il existe aussi des SCPI Pinel qui permettent de bénéficier de cet avantage fiscal en investissant via une société civile en placement immobilier, ce qui implique un ticket d'entrée moins élevé, une diversification de son placement et une réduction des risques tout en se débarrassant de l'aspect gestion.

Le cinéphile

Vous adorez le cinéma et ne manquez jamais les sorties du mercredi qui vous intéressent ? Vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice en soutenant la création cinématographique avec les SOFICA. Ces Sociétés de Financement de l'Industrie Cinématographique et de l'Audiovisuel servent à financer les productions de films français.

Une réduction d'impôt de 48 % du montant investi est accordée pour les Sofica qui ont investi au moins 10 % de leurs actifs dans le capital de sociétés de production.

L'amateur de bon vin

Vous êtes un passionné d'œnologie te ne savez pas résister au plaisir de boire une bonne bouteille ? Peut-être pourriez-vous prendre des parts dans une foncière viticole ? Dès lors que l'activité de la Foncière Viticole est agricole, l'investisseur peut bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 18 % du montant investi dans la foncière viticole, dans la limite d'une souscription de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour un couple, soit une réduction d'impôts respectivement de 9 000 euros et 18 000 euros. Notez que cette réduction est soumise au plafonnement global des niches fiscales de 10 000 euros. Attention, pour bénéficier de cet avantage fiscal, les actions de la foncière viticole devront être détenues pendant au moins 5 ans et demi à 7 ans.

Le business angel

Vous êtes passionné par l'investissement en private equity et avez à cœur de mettre vos compétences et votre réseau au service des entreprises dans lesquelles vous investissez ? Les business angels peuvent déduire de leur impôt sur le revenu 25 % de leurs investissements en direct dans des PME, avec un plafond de 12 500€ pour une personne seule et de 25 000€ pour un couple, correspondant respectivement à un investissement de 50 000 € pour une personne seule et 100 000 € pour un couple.

Notez que pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt, vous devrez nécessairement passer par une souscription ou une augmentation de capital et conserver les titres nouvellement acquis au moins cinq ans.

Attention, toutes les PME ne sont pas éligibles. Pour bénéficier de l'avantage fiscal votre investissement doit concerner une PME de moins de 250 salariés, qui réalise un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et a un bilan inférieur à 43 millions d'euros. Elle doit en outre exercer son activité depuis moins de 7 ans (sauf exceptions) et ne doit pas être qualifiée d'entreprise en difficulté.

L'investissement entre dans le plafonnement des niches fiscales. En revanche, l'excédent est reportable sur les 4 exercices suivants.

Cette liste de placements défiscalisants est bien sûr non exhaustive. Il s'agit seulement de quelques exemples parmi d'autres d'investissements qui permettent de réduire son impôt. Quel que soit le placement, avant de souscrire, veillez toujours à choisir un investissement en adéquation avec objectifs d'investissement, votre horizon d'investissement et votre profil de risque. L'intérêt de l'avantage fiscal doit venir dans un second temps et ne pas vous faire oublier votre profil d'investisseur.