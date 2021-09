5 conseils pour acheter le logement de votre enfant étudiant

(Crédits photo : Unsplash - JESHOOTS.COM )

Votre enfant quitte le nid pour partir faire ses études dans une autre ville que celle où vous habitez ? Il sera alors nécessaire de trouver une solution pour le loger. Si les résidences universitaires et campus peuvent constituer une solution pour certains, le manque de place au sein de ces structures d'accueil est souvent criant et l'immense majorité des étudiants est contrainte de louer un logement le temps de leurs études... à moins que leurs parents achètent l'appartement qu'ils occuperont le temps de leur cursus. Attention cependant, cette option ne sera pas forcément idéale pour tous les profils ! Pour que l'achat du logement étudiant de votre enfant soit véritablement avantageux, découvrez 5 conseils à suivre avant de vous lancer.

Vérifier que l'achat est plus avantageux que la location

D'abord, avant toutes choses, vous devrez déterminer si l'achat d'un appartement est plus avantageux que la location d'un logement. Pour cela, vous devrez non seulement évaluer le prix d'achat du bien mais aussi les frais de notaire qui y seront associés ainsi que les frais du prêt immobilier si vous avez besoin de souscrire un crédit pour effectuer votre opération immobilière. Enfin, autre paramètre à prendre en compte : la durée des études de votre enfant. Plus le cursus est long, plus l'achat est avantageux par rapport à la location. Enfin, il peut également être intéressant, selon la ville où votre enfant fera ses études, d'examiner le potentiel de plus-value et les perspectives locatives.

Bien choisir l'emplacement

Vous pensez que l'achat du logement est plus rentable et chercher le bien dans lequel votre enfant passera ses années de cursus universitaires ? Pour que votre enfant fasse ses études dans les meilleures conditions et éventuellement pour relouer rapidement le bien à un autre étudiant lorsque votre enfant n'en aura plus l'usage, prêtez un soin particulier à l'emplacement. Il est conseillé de se rendre sur place avant tout achat et de visiter les quartiers qui vous intéressent, notamment les quartiers étudiants. Faites attention à l'environnement immédiat, proximité des transports, des commerces, temps de trajet pour se rendre en cours, etc.

Ne pas hésiter à faire des travaux

Un bien avec travaux affiche bien souvent une décote non négligeable par rapport à un bien dans un état impeccable. Évaluez la décote et demandez-vous si celle-ci est plus importante que ce que les travaux vous coûteraient. S'il s'agit de travaux relativement faciles à effectuer, comme de la peinture par exemple, pourquoi ne pas demander à votre enfant étudiant de s'en charger avant de démarrer l'année ?

Quoi qu'il en soit, le logement s'il est agréable à vivre et décoré avec soin trouvera vite repreneur.

Explorer les possibilités en matière de placements défiscalisants

En choisissant un dispositif adéquat, l'achat du logement étudiant de votre enfant pourra vous faire économiser des impôts. C'est par exemple le cas avec l'acquisition d'un appartement dans une résidence étudiante ou d'un bien éligible à la loi Pinel.

Avec le dispositif Pinel, en achetant un bien éligible, vous pourrez bénéficier d'une réduction d'impôt de 12 % en échange d'une location du bien pendant 6 ans, 18 % en échange d'une location du bien pendant 12 ans ou 21 % en échange d'une location du bien pendant 12 ans. En contrepartie, vous devrez respecter les plafonds des loyers et des prix au m² ainsi que le plafonnement des ressources des locataires, ce qui ne devrait pas poser trop de problème si votre enfant est étudiant. Notez que pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux du dispositif Pinel, votre enfant ne doit pas être rattaché à votre foyer fiscal.

Attention : la CAF ne versera pas l'APL à votre enfant si le bien qu'il occupe appartient à ses parents.

Autre solution : opter pour un investissement dans une résidence étudiante. Grâce au dispositif Censi-Bouvard, vous pourrez bénéficier à la fois d'une réduction d'impôt égale à 11 % du prix du logement étalée sur neuf ans. Vous pouvez également opter pour les avantages du statut de Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP). Grâce à un système de déduction de charges et d'amortissement locatif, vos loyers pourraient bien ne plus être imposables.

Déterminer s'il y aura ou non un loyer

Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux des placements évoqués plus hauts, il est impératif que votre enfant vous verse un loyer. Votre enfant étudiant ne dispose pas de beaucoup de moyens et vous souhaitez lui appliquer un loyer dérisoire ? Attention tout de même à respecter les règles en vigueur. Le loyer doit se rapprocher des tarifs appliqués sur le marché locatif de la ville concernée et obéir le cas échéant aux plafonds fixés, au risque de subir un redressement fiscal et/ou de devoir rembourser les avantages fiscaux déjà perçus.

Cependant, il est aussi possible de loger un enfant sans lui faire payer de loyer, via le mécanisme d'hébergement à titre gratuit. Bien sûr, cela signifie que vous ne toucherez pas de revenus fonciers et ne générerez pas de charges déductibles de vos revenus immobiliers puisqu'il ne s'agit pas d'une location. Le rendement de cette opération est nul mais vous pourrez au départ de votre enfant louer le bien acheté pour ses études.