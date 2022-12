5 astuces pour obtenir un prêt au meilleur taux

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Quel que soit votre projet, il n'est pas rare de faire appel à une banque ou un établissement similaire pour obtenir un prêt. Mais alors que la Banque Centrale Européenne (BCE) a accéléré la hausse de ses taux d'intérêt directeurs en 2022, il devient de plus en plus cher d'emprunter de l'argent. Découvrons dans cet article quelques astuces pour obtenir un prêt au meilleur taux

Surveiller votre capacité d'endettement

Il est essentiel de connaître votre capacité d'endettement avant de faire une demande de prêt bancaire, puisqu'elle va déterminer le montant que vous allez pouvoir emprunter sans que vous vous surendettiez

La capacité d'endettement est le montant que vous pouvez consacrer au remboursement de vos dettes. Il est fonction du reste à vivre (ce qu'il vous reste pour vivre une fois vos charges payées) et varie donc en fonction de vos revenus, mais aussi de vos dépenses. Le montant que vous pouvez emprunter se base notamment sur le taux d'endettement maximum considéré par les banques (généralement entre 33 et 35 % maximum)

Pour calculer votre capacité d'endettement, il suffit de diviser vos charges fixes par vos revenus fixes et de multiplier le résultat par 100. Exemple : si vos revenus fixes mensuels sont de 4 000 € et que vos charges fixes sont de 900 €, alors votre taux d'endettement sera de 22,5 % ((900 / 4 000)*100).

Avoir une situation financière saine

Lorsqu'elles analysent les demandes de crédit, les banques prennent en compte l'historique, la note de crédit des demandeurs, ainsi que leur situation personnelle, professionnelle et surtout financière. Ainsi, plus votre situation financière est stable et saine, plus votre dossier sera considéré comme un dossier sérieux et solide.

Si vous avez besoin d'assainir votre situation financière, adoptez de bonnes habitudes financières pour montrer votre sérieux et votre capacité à gérer vos finances. Respectez votre budget. Évitez de payer vos factures en retard ou d'être à découvert et remboursez vos autres dettes avant de penser à faire une demande de crédit.

Fournir un certain apport personnel

Bien qu'il soit possible d'obtenir un prêt sans apport, les banques seront plus enclines à prêter de l'argent aux personnes ayant un certain apport, car cela montre un certain engagement et une certaine motivation supplémentaire. Dans le cas d'un prêt immobilier, les banques visent en général un apport d'au minimum 10 % de la somme empruntée.

Un apport permet ainsi de simplifier les démarches et de vous mettre dans de meilleures conditions pour obtenir un prêt au meilleur taux. Pensez donc à augmenter votre capacité d'épargne pour avoir un apport plus important avant de faire votre demande de prêt.

Présenter un dossier complet et solide

Aujourd'hui encore, un trop grand nombre de personnes ne présentent pas de dossiers complets lorsqu'ils font leur demande de prêt. Or, il s'agit de l'une des premières étapes permettant à la banque de juger de votre sérieux et de votre motivation.

Un dossier incomplet peut aussi vous faire perdre du temps, car il ne sera pas traité dans les meilleurs délais. Mais surtout, un tel dossier peut entraîner des erreurs concernant le montant que vous pourrez emprunter ou les conditions de prêt dont vous pouvez profiter.

Comparer les offres du marché

Enfin, il est important de toujours comparer les offres du marché et de faire jouer la concurrence pour obtenir un prêt au meilleur taux. La première étape est bien sûr de se tourner vers votre banque puisqu'elle vous connaît et qu'il existe une certaine relation de confiance.

Cependant, vous devez prendre le temps de comparer toutes les offres disponibles et pas uniquement en prenant en compte le taux d'intérêt. Vous devez aussi considérer la durée du prêt, les modalités de remboursement, les frais de dossier, l'apport exigé, le montant minimum d'emprunt et d'autres caractéristiques de votre prêt.

Astuce bonus : utiliser un courtier immobilier

Un courtier immobilier pourrait vous aider dans vos démarches et dans vos recherches, car vous faites appel à un professionnel pour gérer au mieux votre demande de crédit.

Il peut en effet vous fournir des réponses et une aide personnalisées et adaptées à votre situation et à votre projet tout en vous apportant un soutien dans la constitution de votre dossier. Puisqu'il s'agit d'un intermédiaire entre vous et un établissement financier, il aura généralement développé un certain réseau et pourra vous faire bénéficier de ses connaissances et de son expérience.