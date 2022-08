État des lieux du marché immobilier parisien et de la région parisienne à l’été 2022

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Alors que les prix ont globalement baissé de 2 % à Paris depuis 1 an selon les données de MeilleursAgents, les conditions de crédit se resserrent et pèsent sur la capacité des ménages à emprunter pour réaliser leurs projets immobiliers.Découvrons l'évolution du paysage immobilier de la région parisienne depuis le début de l'année et ce que nous réserve le deuxième semestre 2022 avant de nous concentrer sur quelques conseils si vous souhaitez acquérir un bien à Paris ou en région parisienne.

Immobilier à Paris et en Île-de-France : bilan du premier semestre 2022

Depuis près d'un an, les prix immobiliers de la capitale française s'éloignent de ceux d'autres grandes villes de l'Hexagone. Alors qu'ils ont augmenté de plus de 6 % à Marseille par exemple, les prix ont baissé de 2 % à Paris sur la même période. La moyenne du prix au mètre carré à Paris s'est même rapprochée de la barre symbolique des 10 000 € en mai 2022.

Excepté les Hauts-de-Seine (92), dont l'évolution du marché immobilier connaît une baisse de 1,4 % sur un an, les autres régions d'Île-de-France connaissent un certain dynamisme. Le Val-d'Oise (95) enregistre la plus forte augmentation des prix avec une hausse de 6,3 %, suivi de la Seine-et-Marne (77) +4,9 %, de l'Essonne (91) +3,8 % et de la Seine-Saint-Denis (93) +2,7 %.

Malgré le fait que la demande soit globalement supérieure à l'offre et que les prix baissent dans certaines villes populaires, l'activité de crédit a ralenti depuis le début de l'année 2022.

Le conflit en Ukraine a entraîné de nombreuses incertitudes sur l'économie et a fortement impacté le prix des matières premières énergétiques et agricoles, faisant grimper l'inflation vers de nouveaux records. Les tensions sur le marché obligataire et les perspectives de hausse des taux directeurs par les Banques centrales ont aussi soutenu la hausse des taux d'emprunt, freinant ainsi certains ménages dans la réalisation de leurs achats immobiliers.

D'après L'Observatoire Crédit Logement / CSA, la production de crédits a baissé de 5,6 % en France au premier semestre 2022 en glissement annuel, tout comme le nombre de prêts accordés qui a chuté de 7,3 % sur la même période.

Perspectives du secteur immobilier de la région parisienne pour le second semestre 2022

Les prix devraient continuer d'augmenter en Île-de-France, notamment grâce au projet du Grand Paris Express qui devrait transformer le dynamisme de l'Île-de-France en connectant la région à Paris. En revanche, la situation inverse devrait être observée à Paris alors qu'une partie de la population tente de s'éloigner de la capitale pour obtenir des surfaces plus importantes et/ou un jardin.

Le changement de discours de la Banque Centrale Européenne (BCE) sur la remontée des taux pour combattre l'inflation galopante devrait aussi soutenir une hausse des taux d'emprunt.

L'incertitude du contexte économique en France, mais aussi à l'international, ainsi que la perte du pouvoir d'achat des ménages français, devrait aussi faire monter les taux en cette deuxième partie de 2022, ce qui devrait continuer de ralentir le rythme d'achat des ménages qui ont besoin d'emprunter pour acheter.

Pour François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, les taux pourraient atteindre les 3 % d'ici la fin de l'année.

Astuces pour un éventuel achat à Paris ou en Île-de-France

La baisse des prix à Paris pourrait inciter certains acheteurs à en profiter maintenant, alors que d'autres pourraient vouloir attendre que la baisse soit encore plus importante. Il est aussi possible que certains veuillent acheter aujourd'hui en Île-de-France avant que les prix ne montent trop haut pour éviter d'acheter au plus haut, alors que d'autres pourraient vouloir attendre que les prix baissent de nouveau avant de se lancer…

N'oubliez pas, cependant, que les prix de l'immobilier mettent du temps à s'ajuster à la baisse. Bien qu'il y ait de nombreuses incertitudes sur le contexte économique, sachez aussi qu'acheter un bien immobilier actuellement si vous avez un projet concret pourrait vous permettre de sécuriser une capacité d'emprunt plus importante que dans le futur à cause de la remontée de taux en train de s'opérer et du durcissement des conditions d'octroi de crédit.

Pour gagner du temps et profiter des meilleures conditions de prêt pour votre projet, n'hésitez pas à utiliser les services d'un courtier en immobilier.

Si vous souhaitez faire votre demande de prêt vous-même, il est important de la faire dans au moins trois établissements bancaires différents pour pouvoir comparer les offres du marché. Pensez aussi toujours à faire jouer la concurrence !