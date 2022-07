3 fonds immobiliers de Perial AM achètent la tour « La Marseillaise » pour plus de 200 millions €

Perial Asset Management annonce dans un communiqué l’acquisition, pour le compte de ses SCPI PFO et PFO2, ainsi que sa SCI Perial Euro Carbone, de la tour emblématique « La Marseillaise » située dans le quartieR Euroméditerranée à Marseille, pour un montant supérieur à 200 millions €. Cet actif de bureaux d’une surface de 35.000 m 2 est référencé comme la 2 ème plus haute tour de Marseille (135 mètres) ; il était mis en vente par la SCI tour LM, détenue par CEPAC Foncière (foncière de la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse), la Banque des territoires (groupe Caisse des Dépôts) et l’assureur Swiss Life France.

Perial AM décroche un actif iconique à Marseille

Avec ses 135 mètres de hauteur, « La Marseillaise » est aujourd’hui la seconde tour la plus haute de Marseille, après la tour CMA-CGM (147 mètres). Elle a été conçue par l’architecte Jean Nouvel, lauréat du Prix Pritzker, et livrée en 2018 dans le quartier d’affaires Euroméditerranée. Elle est particulièrement originale de par ses couleurs et ses formes, qui, en fonction de l’angle de vue que l’on adopte, permettent de découvrir 27 nuances différentes de bleu, blanc et rouge. Jean Nouvel a souhaité en cela s’inspirer des caractéristiques de l’espace urbain marseillais : le bleu du ciel, le blanc de la roche calcaire et le rouge des toits de la ville. Sa façade hors du commun et les performances écologiques réalisées lors de sa construction ont conduit cette tour à être nommée 2 ème plus beau gratte-ciel à l’Emporis Skyscraper Award en 2018, un prix décerné par l’entreprise allemande Emporis qui récompense les plus emblématiques gratte-ciels. « L’acquisition de La Marseillaise illustre parfaitement la stratégie d’investissement de Perial AM. La qualité de l’immeuble, sa localisation privilégiée dans une métropole dynamique, véritable trait d’union entre l'Europe et la méditerranée, en font une opération de choix pour la valorisation du patrimoine de nos fonds » résume Eric Cosserat, Président Directeur Général de Perial Asset Management. « Cette nouvelle acquisition conforte nos convictions dans la dynamique et le potentiel exceptionnel de la ville, de la Métropole et du projet Euroméditerranée. La Marseillaise rejoint le patrimoine sous gestion par Perial AM déjà bien établi sur la cité phocéenne avec des actifs comme Totem, Espace Gaymard, Rue Saint Ferréol. Notre portefeuille s’approche désormais de 6 milliards d’euros d’actifs situés dans les principales métropoles européennes » complète Loïc Hervé, Directeur Général Délégué de Perial Asset Management.

Une tour de haute qualité environnementale

Les fonds immobiliers de Perial AM qui ont acquis « La Marseillaise » - les SCPI PFO et PFO2, ainsi que la SCI Perial Euro Carbone- sont tous les 3 labellisés ISR, ce qui implique des exigences drastiques lorsqu’il s’agit de sélectionner un actif immobilier à l’achat. En l’espèce, la tour « La Marseillaise », bien qu’entrant dans la catégorie IGH (immeuble de grande hauteur) relativement pénalisante sur le plan ESG, a obtenu les meilleurs certifications environnementales à sa livraison en 2018 : elle est labellisée HQE Excellent, WiredScore Gold et Thassalia. Point intéressant qui joue de façon importante sur la consommation énergétique, la tour est branchée sur la centrale de géothermie marine Thassalia, cette technologie étant une première en France pour un IGH. Concernant son système de climatisation, l’édifice utilise une boucle d’eau qui « capte la fraicheur directement dans l’eau de la Méditerranée ». Selon Perial AM, ce dispositif permet de réduire de 40% la consommation d’énergie et de 70% les émissions de GES (gaz à effet de serre). Des panneaux solaires permettent de compléter l’alimentation électrique du bâtiment. « Nous sommes fiers avec les associés de la SCI tour LM, CEPAC Foncière, la Banque des Territoires et le groupe d’assurance Swiss Life France, d’avoir contribué au développement de cette tour qui incarne ce qui se fait de mieux en terme d’ESG et d’offre de bureaux à Marseille » se félicite Fabrice Lombardo, Directeur des activités immobilières de Swiss Life Asset Managers France.

Des loyers dans la fourchette haute du marché marseillais au cœur d’un quartier emblématique à la visibilité internationale

Moins de quatre ans après sa livraison, la tour « La Marseillaise » change donc de propriétaires pour un prix supérieur à 200 millions €. Une belle opération pour la SCI tour LM, qui avait à l’origine réuni un prestigieux tour de table institutionnel pour développer cet actif de 35.000 m 2 se déployant sur 31 étages au cœur du quartier d’affaires Euroméditerranée: Caisse des Dépôts, Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse, et Swiss Life France. La tour « La Marseillaise » est aujourd’hui louée à 100% avec des loyers métriques situés entre 310 et 320 €/m 2 /an HT HC (hors taxes hors charges), des valeurs au sommet de ce marché régional très dynamique qui a connu un volume placé record auprès des utilisateurs au T1 2022 à 50.710 m 2 . Mais ces niveaux de loyers n’ont pas effrayé les candidats à la location étant donné le prestige de l’adresse et du bâtiment. La Métropole Aix Marseille-Provence occupe à elle seule 12 étages sur les 31, Swiss Life Reim 1 étage, Constructa 1 étage, Orange 4 étages, Sodexo 1 étage, la CEPAC (Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse) 2 étages, Steir (holding du groupe Snef) 1 étage, Haribo 2 étages... Les deux niveaux les plus élevés de la tour, les plus chers mais aussi les plus demandés, sont intégralement pris à bail par le World Trade Center Marseille-Provence, qui est le centre d’affaires international de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille Provence (CCIAMP). Cette entité parapublique y a positionné un espace de réception de prestige à destination des investisseurs étrangers.

Pour illustrer le succès commercial de la tour, l’un des locataires, Swiss Life AM France -représenté par Frédéric Bôl, Président du Directoire-, résume d’une phrase la perception que peuvent en avoir les investisseurs et les utilisateurs : « La tour « La Marseillaise » est indissociable de la ville de Marseille et confirme l’attractivité du quartier Euroméditerranée dans lequel nous avons cru dès le début. Swiss Life Asset Managers France reste très présent sur ce territoire avec son siège social dont « La Marseillaise » est le symbole ».