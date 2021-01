2ème acquisition pour la SCPI Iroko Zen en Ile-de-France

La SCPI Iroko Zen a été lancée en septembre 2020 et fait aujourd'hui partie des rares SCPI ayant obtenu le label ISR. Elle est proposée par la société de gestion Iroko comme un produit d'épargne « simple comme un livret immobilier », accessible dès 5000 €, avec un objectif de TRI (taux de rendement interne) de 7% sur l'horizon d'investissement recommandé de 7 ans.

Après une première acquisition à Reims au mois de novembre un immeuble de bureaux mono-locataire de 1000 m2 loué à Pôle-Emploi sur la base d'un bail de 9 ans ferme avec un taux de rendement locatif supérieur à 7%-, la SCPI Iroko Zen a jeté son dévolu sur un actif commercial qui hébergera à partir du 2ème trimestre 2021 une micro-crèche « Chouettes crèches » d'une capacité d'accueil de 10 enfants à Pantin (93). Ce réseau de micro-crèches est actuellement en plein développement, et propose déjà trois autres adresses en région parisienne (Paris 12ème, Colombes (92) et Saint-Maur (94)). La nouvelle adresse à Pantin se situe dans la ZAC du Port, secteur en plein renouvellement urbain avec des programmes immobiliers mixtes bureaux-logements-commerces le long du Canal de l'Ourcq. « Chouettes crèches » a signé un bail de 10 ans dont 9 ans fermes, ce qui sécurise le revenu locatif de l'actif jusqu'en 2030 avec un rendement supérieur à 6%. Compte tenu de la forte demande locale pour la garde d'enfants, avec près de 1500 logements neufs construits ou programmés dans ce quartier, le risque locatif semble donc à priori particulièrement faible. Ce local commercial de 125 m2 est situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment construit en 2016, qui respecte la norme environnementale RT 2012, et bénéficie d'une excellente desserte en transports en commun (ligne 5 du métro station « Eglise de Pantin, tramway, bus).

Dans le cadre du label ISR de la SCPI Iroko Zen, la société de gestion a attribué une note ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) de 61/100 à ce nouvel actif intégré au portefeuille.

Phong Hua, directeur d'Iroko, résume : « Il nous tient à cœur d'investir dans des biens dont l'activité des locataires est contributrice à l'intérêt général. En ce sens, choisir Chouettes Crèches qui est dans le milieu de la petite enfance, nous est apparu comme une évidence et nous avons décidé de les accompagner dans leur développement. Pour nos épargnants, c'est un premier investissement en Ile-de-France, dans une ville en pleine transformation. Le bâtiment est neuf et présente un taux de rendement attractif. C'est une acquisition cohérente avec notre stratégie d'investissement ». Charles Duclert, co-fondateur d'Iroko, complète : « notre expérience passée sur la gestion de crèches avec l'enseigne Babilou nous démontre tout l'intérêt et la résistance de ce type d'activité?, notamment lie? au manque structurel d'offre d'accueil. Il nous apparai?t opportun de contribuer a? proposer une offre supplémentaire afin de pallier ce manque dans une activité? qui a du sens ».