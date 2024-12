2 300 m2, 55 millions d'euros... Où se trouvent les biens immobiliers les plus chers de France ?

La maison la plus chère de l'année sur SeLoger.com était affichée au prix de 55 millions d'euros. (Illustration) (Pixabay / GregoryButler)

L'immobilier de luxe ne connaît pas la crise, comme en attestent certaines annonces immobilières publiées sur le site SeLoger.com entre janvier et novembre 2024. Et pour cause : les montants de ces biens d'exception atteignent plusieurs dizaines de millions d'euros, comme le rapportent nos confrères du Progrès .

Cette année, le bien le plus onéreux de la plateforme était situé à Cannes (Alpes-Maritimes) : il s'agit d'une maison de 2 300 m2 affichée au prix de 55 millions d'euros. Une autre villa de 958 m2 et un appartement de 570 m2, là encore dans la célèbre ville balnéaire de la Côte d'Azur, ont également été mis en vente sur le site pour respectivement 29,7 et 29 millions d'euros. Du côté de la capitale française, deux villas de 1 500 m2 et 750 m2 étaient à vendre pour 39 et 36,7 millions d’euros.

Des locations de luxe

Les Alpes-Maritimes étaient également bien représentées dans le secteur de la location de luxe. Cette année, une villa de 350 m2 située à Roquebrune-Cap-Martin était accessible pour 141 300 euros par mois. À Nice et à Mougins, deux autres maisons de 250 et 1 200 m2 pouvaient elles aussi être louées pour 100 000 et 80 000 € par mois. Deux appartements parisiens de 450 et 282 m2 étaient enfin disponibles à la location pour des sommes mensuelles respectives de 100 000 et 80 000 euros.

Les quartiers préférés des acheteurs sont souvent différents selon le type de biens recherchés. À Paris, c'est le quartier de Bercy qui semble le plus intéresser les acquéreurs de maisons. En ce qui concerne les appartements, c'est le Xe arrondissement de la capitale qui est le plus convoité par les futurs propriétaires, et notamment le quartier Saint-Vincent-de-Paul.

Des quartiers prisés

Dans la ville de Strasbourg (Bas-Rhin), le secteur paisible de la Forêt noire attire particulièrement les personnes fortunées souhaitant vivre dans une maison. Celui de Koenigshoffen ouest est plus abordable pour obtenir un appartement. À Montpellier (Hérault), le quartier de Celleneuve est très prisé pour l’achat d’une maison et celui de la Martelle pour l'acquisition d'un appartement.

Du côté de Lyon (Rhône), le IIe arrondissement et son quartier Perrache-Charlemagne ont comptabilisé le plus de vue en 2024 pour une maison. Une popularité qui, en ce qui concerne les appartements, touche aussi le quartier Charmettes-Bellecombe, dans le VIe arrondissement de la ville des lumières.