Usufruit temporaire à une association: de quoi s'agit-il?

information fournie par Le Particulier • 09/07/2026 à 08:00

Donation temporaire d’usufruit: un levier solidaire et fiscal pour soutenir une association sans se dessaisir définitivement de son patrimoine. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Flécher temporairement les revenus d’un capital

Des biens générateurs de revenus

Sans dépossession, les héritiers sont protégés

Une opération «gagnant-gagnant» sur le plan fiscal

Les précautions à prendre

L’assurance-vie: le retour en force des fonds euros

Flécher temporairement les revenus d’un capital

La donation temporaire d’usufruit (DTU) repose sur une technique juridique ancienne: le démembrement , de propriété. Il consiste à décomposer le droit de propriété entre la nue-propriété et l’usufruit. L’usufruit désigne le droit d’utiliser le bien et, d’en percevoir les revenus. La nue-propriété correspond aux prérogatives du propriétaire privé de l’usufruit: droit de vendre, de léguer le bien.

La donation temporaire d’usufruit consiste donc à transmettre, pour une durée déterminée, le droit d’user d’un bien. Concrètement, durant toute la durée du démembrement de propriété, l’organisme bénéficiaire va encaisser les loyers d’un bien immobilier ou les dividendes d’un portefeuille de titres, tandis que vous restez le seul propriétaire du capital. Ce dispositif permet de flécher des revenus du capital vers un organisme sans but lucratif pendant plusieurs années sans se déposséder définitivement de son patrimoine.

Des biens générateurs de revenus

La donation temporaire d’usufruit peut porter sur différents actifs, à condition qu’ils génèrent des revenus ou présentent un intérêt économique pour l’organisme sans but lucratif.

Les biens les plus fréquemment concernés sont:

Un bien immobilier locatif ;

Un portefeuille de titres boursiers ;

Des parts de SCPI ;

Des placements financiers ou contrats générant des revenus réguliers.

Prenons un exemple concret: si vous donnez l’usufruit d’un bien immobilier, les loyers seront directement perçus par l’association pendant toute la durée de la donation. Celle-ci pourra alors utiliser l’intégralité de ces ressources pour financer ses actions sociales, humanitaires ou médicales. Pour les associations et fondations, ce type de montage offre une visibilité financière précieuse qui permet de planifier des missions de long terme.

Sans dépossession, les héritiers sont protégés

Le point fort de la donation temporaire d’usufruit réside dans sa réversibilité. Le donateur ne cède son droit que pendant une période définie à l’avance. À l’issue de celle-ci, il récupère automatiquement la pleine propriété de son bien et recommence à percevoir les revenus associés. Il ne s’agit donc pas d’un appauvrissement irrémédiable, mais d’une mise à disposition temporaire d’un flux de revenus au profit d’une cause d’intérêt général.

Autre avantage patrimonial majeur: ce mécanisme ne prive pas les héritiers du bien concerné. À terme, celui-ci réintègre pleinement le patrimoine familial. La donation temporaire d’usufruit (DTU) permet ainsi de concilier un engagement solidaire fort avec une stratégie de protection de ses proches et de transmission à long terme.

À noter: La donation temporaire d’usufruit (DTU) ne peut être conclue pour une durée trop brève. La loi prévoit un minimum de trois ans, et un maximum de trente ans. Le dispositif est toutefois renouvelable plusieurs fois si le donateur souhaite prolonger son engagement.

Une opération «gagnant-gagnant» sur le plan fiscal

L’intérêt de la donation temporaire d’usufruit (DTU) est également d’ordre fiscal. Pendant toute la durée du démembrement, les revenus générés par le bien ne sont plus perçus par le propriétaire initial. Par conséquent, ils sortent de l’assiette de son impôt sur le revenu. Cela peut éviter de franchir certaines tranches d’imposition élevées.

Parallèlement, si la donation porte sur un actif immobilier, le bien sort intégralement de l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) du donateur. C’est donc un outil d’optimisation puissant pour les contribuables fortement imposés qui peuvent ainsi flécher le fruit de leur épargne vers des missions d’intérêt général

Du côté de l’association, l’avantage est immédiat. Les structures reconnues d’utilité publique sont exonérées de droits de mutation: chaque euro généré par l’usufruit est donc directement injecté dans les actions de terrain, sans aucun «frottement» fiscal.

Les précautions à prendre

La donation temporaire d’usufruit répond à un formalisme juridique très précis. Pour être valide, elle doit impérativement faire l’objet d’un acte authentique rédigé devant notaire. L’officier public va notamment:

Vérifier la validité juridique du montage ;

Rédiger l’acte de démembrement de propriété ;

S’assurer que l’opération est réalisée conformément aux exigences de l'administration fiscale sont scrupuleusement respectées (notamment la durée minimale).

En plus de rédiger l’acte, le notaire joue un rôle de conseil très important. Il explique en détail la portée de votre geste, notamment l’impact de la perte de revenus pendant la période choisie, pour s’assurer que cet acte de générosité reste en parfaite adéquation avec votre situation personnelle. Il pourra également se rapprocher de l’organisme que vous envisagez de gratifier pour s’assurer de sa capacité juridique à recevoir de telles donations.

L’assurance-vie: le retour en force des fonds euros

Si le Livret A reste indétrônable pour gérer les imprévus, il montre ses limites pour faire fructifier un patrimoine financier. À l’inverse, le rendement de l’assurance-vie signe un retour en force spectaculaire. Les fonds en euros ont affiché un rendement de 2,65%(1) en moyenne en 2025. Ce renouveau explique d’ailleurs les collectes records constatées en ce début d’année 2026.

La stratégie gagnante consiste à combiner des placements. Conserver un matelas de sécurité sur les livrets réglementés, et basculer l’excédent vers l’assurance-vie. C’est le meilleur moyen de doper votre performance globale sans sacrifier la sécurité. L’assurance-vie possède d’ailleurs un atout stratégique: contrairement aux livrets réglementés, limités à un seul produit par personne, vous pouvez multiplier les contrats. Cela permet de diversifier les stratégies, entre fonds en euros sécurisés et unités de compte plus dynamiques, selon le niveau de risque accepté.

Le plafond de la réduction d'impôt pour dons «Coluche» porté à 2000 euros Pour soutenir les associations face à la précarité croissante, le gouvernement a doublé le plafond du dispositif «Coluche» dans la loi de finances pour 2026. Désormais, les dons effectués au profit d’organismes d’aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75% dans la limite de 2000 euros de versements annuels (contre 1000 euros auparavant). Cette mesure s’applique aux dons réalisés depuis le 14 octobre 2025. Au-delà de ce plafond, la réduction d’impôt repasse au taux de droit commun de 66% du montant donné, dans la limite de 20% du revenu imposable.

Liens:

(1) INSEE - En avril 2026, les prix à la consommation augmentent de 2,2 % sur un an - Lien

(2) ACPR - L’assurance-vie en 2025 - Lien