 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Isabelle et Paul recomposent leur famille et doivent repenser leur succession

information fournie par Le Particulier 02/02/2026 à 15:40
Isabelle, 54 ans et mère de deux enfants, vit depuis 4 ans avec Paul, 57 ans, père d’un enfant. Pour eux, il est temps de sécuriser leur situation de famille recomposée. Ils souhaitent préparer la transmission de leur patrimoine. Pour cela, ils envisagent de se marier. Isabelle et Paul doivent choisir le meilleur régime matrimonial, leur permettant de se protéger mutuellement en cas de décès, tout en préservant les droits et l’avenir de chacun de leurs enfants. Ils explorent également toutes les autres pistes pouvant leur permettre d’optimiser leur succession : donation au dernier vivant, contrat d’assurance-vie, testament…

Sommaire:

© Le Particulier

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre BoursoBank pour optimiser vos impôts