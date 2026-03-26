Héritage : tous les « avantages » ne sont pas des cadeaux

information fournie par Mingzi • 26/03/2026 à 09:42

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Peut-on considérer qu'un héritier a été avantagé simplement parce qu'il n'a pas remboursé une somme due à ses parents ? Pas si simple. En matière de succession, tout dépend de l'intention de donner … ou non.

À la suite du décès de leurs parents, quatre enfants se retrouvent face à une situation délicate : comment répartir équitablement le patrimoine familial ? Comme souvent dans ce type de dossier, les tensions apparaissent au moment du partage. L'un des points de friction concerne une rente mensuelle prévue dans une donation-partage conclue en 1995. L'un des héritiers ne l'aurait pas entièrement versée à ses parents. Les autres estiment alors qu'il a bénéficié d'un avantage injuste, qui devrait être pris en compte dans la succession.

L'égalité entre héritiers, un principe fondamental

En droit français, la règle est claire : les héritiers doivent être traités de manière équitable. Pour garantir cette égalité, le droit prévoit un mécanisme appelé le « rapport à la succession ».

Concrètement, lorsqu'un parent a fait un cadeau à l'un de ses enfants de son vivant, celui-ci doit parfois être réintégré dans le calcul du partage. L'idée est simple : éviter que certains héritiers soient avantagés au détriment des autres. Mais encore faut-il qu'il s'agisse réellement d'un cadeau.

Un malentendu fréquent

Dans cette affaire, les juges de la cour d'appel avaient considéré que le fils avait bénéficié d'un avantage. Pourquoi ? Parce que sa mère n'avait jamais engagé de procédure judiciaire pour obtenir le paiement de la rente. Pour ces juges, cette absence d'action équivalait à une forme de tolérance, voire à un avantage accordé implicitement.

La Cour de cassation rappelle une règle essentielle

La Cour de cassation adopte une approche plus nuancée. Elle casse partiellement la décision et rappelle un principe fondamental du droit des successions : un avantage ne peut être rapporté à la succession que s'il résulte d'une véritable intention de donner.

Or, dans cette affaire, la mère avait bien réclamé le paiement de la rente, même si elle ne l'avait fait qu'à l'amiable. Ce détail est décisif : il montre qu'elle n'avait pas l'intention de faire un cadeau à son fils. Ne pas aller en justice ne signifie donc pas renoncer à son droit, ni accorder un avantage volontaire.

Cette décision est importante car elle clarifie une idée souvent mal comprise : ce n'est pas parce qu'un héritier semble « avantagé » qu'il l'est juridiquement. Ce qui compte, c'est l'intention des parents : ont-ils voulu favoriser un enfant ? ou ont-ils simplement agi avec souplesse, par pragmatisme ou pour éviter un conflit ? La nuance est essentielle, et la Cour de cassation insiste sur ce point.

L'affaire n'est pas terminée. La Cour de cassation renvoie les parties devant une autre cour d'appel, qui devra rejuger le dossier en tenant compte de cette interprétation.

Source : Cour de cassation - 14 janvier 2026 – Pourvoi n°23-20.996