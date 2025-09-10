Taxe foncière : est-il possible de contester le montant de son impôt ?

Les avis de taxe foncière peuvent parfois comporter certaines erreurs. (illustration) (Pixabay / stevepb)

Le montant de votre taxe foncière a augmenté cette année, conséquence de la hausse minimale de 1,7 % liée aux valeurs locatives cadastrales. Certaines communes ont aussi décidé de relever leur taux d’imposition, comme elles peuvent le voter en parallèle de la hausse nationale. Mais il est également possible qu’une erreur se soit glissée dans votre avis de taxe foncière. Vous pouvez alors contester le montant ou le bien-fondé de votre imposition, indique le site du Service public . Il suffit d’adresser une réclamation à l’administration fiscale.

Par courrier ou en ligne

Le plus simple est de le faire en ligne, depuis son espace particulier sur impots.gouv.fr. Dans l’onglet « Écrire » , sélectionnez « Je signale une erreur sur le calcul de mon impôt » puis rédigez votre demande. Vous pouvez y joindre des pièces justificatives. La réponse de l’administration fiscale sera consultable dans votre messagerie sécurisée.

Vous pouvez également déposer une réclamation par courrier, en l’envoyant à votre centre des impôts, vous rendre directement au guichet du service concerné dans votre centre des finances publiques, ou encore téléphoner au service qui gère votre dossier.

Les erreurs les plus fréquentes

Quelles sont les erreurs les plus fréquentes qui peuvent mener à une réclamation ? Tout d'abord, le défaut de prise en compte d’une réduction ou d’une exonération, notamment pour les propriétaires modestes, en particulier ceux qui perçoivent l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ou l’allocation aux adultes handicapés (AAH). La liste des cas d'exonération est consultable sur le site des impôts .

L’erreur peut aussi concerner la valeur locative cadastrale, dont le calcul est vérifiable auprès du centre des impôts fonciers dont dépend le logement. Plusieurs éléments sont pris en compte (garage, piscine, véranda) et il arrive que l’administration ne dispose pas d’informations à jour.

Il faudra quand même payer

Attention, « la réclamation ne vous dispense pas du paiement de votre impôt » , prévient l'administration. Mais il est possible de demander un sursis de paiement. Toutefois, « si votre réclamation est rejetée, vous devrez alors payer l’impôt contesté ainsi qu’une majoration de 10 % due pour retard de paiement » . Dans tous les cas, la date limite est fixée au 20 octobre minuit si vous choisissez le paiement en ligne. Vous n'avez que jusqu'au 15 octobre si vous choisissez un autre moyen de paiement (chèque ou espèces).